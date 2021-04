Garbsen

Rausgehen zum Einkaufen, Menschen treffen, Angehörige umarmen, Lebensqualität zurückgewinnen: Könnte jemand, der in einem Pflegeheim lebt oder arbeitet und jetzt vollen Impfschutz hat, all das wieder erleben? Seit Montag gelten in Niedersachsen neue Bestimmungen. Sie bedeuten für Alten- und Pflegeheime Erleichterungen. Werden sie umgesetzt? Ja, aber nicht überall und gleichermaßen.

Hahne: Tests bei vollem Impfschutz nicht mehr nötig

„Wir wollen alle Erleichterungen so schnell und weitgehend wie möglich umsetzen“, erklärt Manuel Opitz, Pressesprecher für die Hahne-Einrichtungen Heidehaus und Haus der Ruhe. Bereits geimpfte Besucher, deren Zweitimpfung mindestens 15 Tage zurückliegt, müssen künftig keinen Corona-Schnelltest machen, bevor sie ihre Angehörigen besuchen. Das betrifft zurzeit zwar noch relativ wenige Menschen, wird aber mit steigender Impfquote in naher Zukunft schon an Bedeutung gewinnen.

Keine FFP2-Maskenpflicht mehr für Mitarbeiter

Von größerer Bedeutung hingegen sind für die geimpften Hahne-Mitarbeiter der Wegfall der täglichen Testpflicht sowie der Verpflichtung, im direkten Kontakt zu den Bewohnern eine FFP2-Maske zu tragen. „Das stellt für viele Pflegekräfte eine enorme Erleichterung dar. Das Tragen der Maske wird von vielen als anstrengend empfunden“, erläutert Opitz. Künftig reiche ein OP-Mundschutz. Am Besuchskonzept sowie an den Hygieneregeln habe sich aber nichts geändert.

Bewohner mit vollem Impfschutz sollen sich auch ohne Maske wieder in Gruppen treffen können. Mahlzeiten werden unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder gemeinsam eingenommen. Gottesdienste werden möglich. Konzerte sind ab Mai unter freiem Himmel geplant. „Es sind kleine Schritte, die mehr Lebensqualität für die uns anvertrauten Senioren und unsere Mitarbeiter bedeuten“, betont Opitz.

Maxen-Haus: Es ist noch lange nicht alles gut

Im Wilhelm-Maxen-Haus am Talkamp wollen aber etliche Mitarbeiter weiterhin FFP2-Masken tragen. „Viele fühlen sich damit einfach sicherer“, sagt Heimleiter Benno Blings. Gemeinsam mit dem Betriebsrat habe man beschlossen, den Mitarbeitern freizustellen, welche Maske sie künftig tragen wollen. Aber: „Wir sind sehr vorsichtig, es ist noch lange nicht alles gut.“ Die Sorge um die Bewohner stehe an erster Stelle. Kritisch sieht er die wegfallenden Schnelltests für zweifach geimpfte Besucher. Das, meint Blings, „ist doch eine Impfpflicht durch die Hintertür“.

Für das Pflegewohnstift Am Eichenpark hat die Geschäftsführung in Hannover beschlossen, die Regelungen für Besucher möglichst zeitnah umzusetzen. Was die Verordnung für das Personal bedeute, werde noch geprüft, erklärt Pressesprecher Thomas Weiß. Er prognostiziert Erleichterungen noch im April.

Cäcilienhof: Vorsicht steht an erster Stelle

„Erste Forderungen nach Lockerungen sind verständlich“, meint Steffi Ludwig, die den Cäcilienhof auf dem Kronsberg mit 145 Bewohnern und 103 Mitarbeitenden leitet. Ludwig betont: „Dennoch müssen wir weiter auf der Hut sein. Wir befinden uns mitten in der dritten Welle. Die Mutationen sind auf dem Vormarsch, die Impfung der Bevölkerung schreitet noch nicht schnell genug voran. Nach wie vor kann eine Sars-CoV-2-Infektion für ältere Menschen tödlich sein.“ Darum stehe Vorsicht so lange an erster Stelle, bis die Herdenimmunität erreicht ist, das heißt 70 Prozent der Bevölkerung vollen Impfschutz haben.

Ludwig gibt zu bedenken, dass einige Bewohner aufgrund einer Covid-Infektion erst ein halbes Jahr danach geimpft werden können. Außerdem gebe es Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, bei denen eine Impfung Komplikationen auslösen könne. Hinzu kämen jene, die die Impfung ablehnen. Nach dem Corona-Ausbruch mit 80 erkrankten Pflegebedürftigen und 30 Mitarbeitern zum Jahreswechsel wisse jeder im Heim, wie tückisch diese Krankheit sei. Daher bleibe am Bruno-Rappel-Weg zunächst alles beim Alten: FFP2-Masken und tägliche Tests vor Dienstantritt für die Mitarbeiter, drei Tests pro Woche für die Bewohner.

Heimbewohner könnten zahlreiche Beschäftigungsangebote unter Einhaltung der Hygieneregeln wahrnehmen. An den Regeln für Besucher aber habe sich vorerst nichts geändert. „Die Einschränkungen zerren an unser aller Nerven“, weiß Ludwig. „Und wir wünschen uns, dass wir uns bald wieder ins unbedeckte Gesicht sehen und ohne Vorbehalte in den Arm nehmen können.“

Von Gert Deppe