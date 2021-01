Garbsen

In der letzten Dezemberwoche haben die ersten Dosen für die Impfungen gegen das Coronavirus die Region Hannover und die Landeshauptstadt erreicht. Seit dem 30. Dezember sind vier mobile Teams unterwegs, um nach und nach die Bewohner und Beschäftigten in Alten- und Pflegeheimen gegen Covid-19 zu impfen. Rund 250 Impfungen können sie laut der Region Hannover pro Tag durchführen. Erste Einrichtungen waren in der vergangenen Woche das Seniorenpflegeheim Stift Zum Heiligen Geist in Hannover und das Alten- und Pflegeheim Haus Sonneneck in Wunstorf. Auch im Kervita-Seniorenzentrum in Seelze-Süd wurde schon geimpft. Die Garbsener Pflegeheime warten noch auf den Impfstart.

Wann kommen die Impfteams nach Garbsen ?

Das steht noch nicht fest. Die Heimaufsichten von Stadt und Region Hannover haben vor Weihnachten alle Alten- und Pflegeheime angeschrieben und um die Bereitstellung der Daten von Bewohnern und Pflegekräften gebeten, die sich impfen lassen wollen. Sobald die Listen erstellt sind, werden sie im Impfzentrum in das Landessystem für die Terminvergabe eingespeist. Das System generiert dann für jede zu impfende Personen einen Code und die notwendigen Formulare, die das entsprechende Impfteam ausgehändigt bekommt, um vor Ort die Zweifachimpfung abwickeln zu können.

Anzeige

Welche Informationen müssen die Heime liefern?

„Wir mussten alle Bewohner, deren Betreuer und Mitarbeiter innerhalb sehr kurzer Zeit anrufen beziehungsweise anschreiben und per E-Mail ein Aufklärungsblatt und eine sogenannte Anamnese-Einwilligung für die Schutzimpfung gegen Covid-19 zukommen lassen“, sagt Dietrich Meer, Leiter des DRK-Seniorenzentrums Garbsener Schweiz. „Diese müssen wir unterschrieben zurückbekommen.“ Kritisch sieht er die kurze Zeitspanne, die dafür vorgesehen ist. „Zunächst war von zwölf Stunden die Rede“, so Meer. Das sei nicht zu schaffen gewesen. Letztlich habe man weniger als vier Tage Zeit bekommen.

Lesen Sie auch: Wie sicher ist der neue Corona-Impfstoff?

Wie groß ist der Aufwand?

Als „Kraftakt“ bezeichnet Benno Blings, Leiter des Wilhelm-Maxen-Hauses in Auf der Horst, das Einholen der Daten. Mehr als einen Mitarbeiter musste er allein für diese Aufgabe einplanen. „Es ist wichtig, dass die Impfungen beginnen“, sagt Blings. Bei 80 Bewohnern und 100 Pflegekräften hätte er sich ein wenig mehr Vorlauf gewünscht. „Die Aufklärung ist wichtig“, sagt er. „Das sollte auf keinen Fall mit der heißen Nadel gestrickt werden.“

Vier mobile Impfteams sind in Pflegeeinrichtungen in der Region Hannover unterwegs. Quelle: Region Hannover

Es sei großartig und enorm wichtig, dass die Impfung komme, sagt auch DRK-Heimleiter Meer. Allerdings werde offensichtlich nicht bedacht, dass das Personal in den Heimen derzeit ohnehin durch die Schnelltests für Besucher und Bewohner, den Besuchsregeln, die Organisation der Impfung sowie Krankheitsausfälle und Feiertagsregelungen stark belastet sei.

Wie viele Bewohner wollen sich impfen lassen?

Das Interesse an der Impfung im Wilhelm-Maxen-Haus sei sowohl bei den Bewohnern als bei den Mitarbeitern groß, sagt Heimleiter Blings. Genaue Zahlen lägen allerdings noch nicht vor. Auch bei den 114 Bewohnern des Haus Cäcilienhof in Berenbostel gäbe es viele positive Rückmeldungen, sagt Einrichtungsleiterin Steffi Ludwig. „Das freut uns sehr.“ Von einer Zustimmung von knapp 91 Prozent der Bewohner des DRK-Seniorenzentrums Garbsener Schweiz berichtet Heimleiter Meer. Im Haus der Ruhe in Meyenfeld, einer Einrichtung der Hahne Holding, hatten sich Sprecher Manuel Opitz zufolge bereits in den ersten beiden Tagen der Abfrage 245 der 370 Bewohner impfbereit erklärt.

Benno Blings, Leiter des Wilhelm-Maxen-Haus, hätte sich mehr Vorlauf für die Bereitstellung der Daten gewünscht. Quelle: Benjamin Behrens (Archiv)

Wie laufen die Impfungen ab?

„Die Impfteams kommen in die Einrichtungen“, sagt Steffi Ludwig vom Haus Cäcilienhof. „Da wir auch bettlägerige Bewohner versorgen, werden die Bewohner voraussichtlich in ihren Zimmern geimpft.“ Für die Impfung der Mitarbeiter stehe ein spezieller Raum zur Verfügung. „Die Impfteams, zu denen auch ein Arzt gehört, klären jede Person vor Ort auf und fragen auch nach Allergien“, erklärt Heimleiter Meer. Wer Fieber oder andere Infektionen habe und sich in einer schwachen Verfassung befinde, werde nicht geimpft. „Die Geimpften werden im Anschluss auch noch beobachtet, ob Nebenwirkungen oder andere Auffälligkeiten auftreten.“

Wird das Personal am gleichen Termin geimpft?

Ja, und auch unter den Pflegekräften bestehe eine große Impfbereitschaft, wie die befragten Garbsener Heime bestätigen. Heimleiter Benno Blings vom Wilhelm-Maxen-Haus sieht die Impfung am gleichen Tag allerdings mit Sorge: „Noch wissen wir nicht, ob es Impfreaktionen oder Nebenwirkungen gibt und wie lange sie anhalten“, sagt er. Da sei es schlecht, wenn Pflegekräfte wegen der Impfung ausfielen. „Wir müssen in erster Linie die Betreuung und Versorgung der Bewohner sicherstellen.“ Man müsse sehen, wie es anlaufe. „Letztlich gibt es keine Alternative“, so Blings. „Es ist aber auch wichtig, dass wir an die Zeit nach der Impfung denken.“

Von Linda Tonn