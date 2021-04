Garbsen

Seit Freitag kann im FutureFit im Centrum Kohake wieder trainiert werden – allerdings nur nach Anmeldung und unter strengen Auflagen. Viele Mitglieder haben sehnsüchtig darauf gewartet, ihrem Sport endlich wieder nachgehen zu können. Auch Betreiber Marc Schiller und seine Mitarbeiter stehen schon lange in den Startlöchern. Der Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb war dennoch eher verhalten. In fast allen anderen Fitnesseinrichtungen in Garbsen stehen die Geräte allerdings weiter still.

Marc Schiller hat schon im vergangenen Jahr etliche Luftfilteranlagen angeschafft und im FutureFit aufgestellt. Quelle: Gert Deppe

Eberhard Seher ist einer der Ersten am Freitagvormittag – Ende der Trainingspause nach mehr als fünf Monaten. „Vor dem Lockdown habe ich hier dreimal in der Woche jeweils rund eineinhalb Stunden Sport gemacht“, erzählt er. Das ist für ihn mehr als nur Freizeitbeschäftigung. Eberhard Seher hat bereits einige Krankheiten hinter sich. Die regelmäßigen Einheiten sind wesentlicher Teil seines Gesundheitsprogrammes. „Toll, dass da jetzt überhaupt wieder was geht“, sagt er.

Eine Stunde – klare Regeln

Rund 30 Mitglieder hatten sich bis Freitagmittag angemeldet, Marc Schiller rechnet für die kommenden Tage mit ähnlichen Zahlen. Wer trainieren will, muss sich online anmelden. Das ist bis 30 Minuten vor dem gewünschten Termin möglich. Die Trainingszeit ist auf eine Stunde begrenzt, jedes Mitglied kann einmal täglich und zweimal pro Woche ins Studio kommen. Zu jeder vollen Stunde können wochentags zwischen 9 und 20 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr maximal elf Personen auf die rund 1.000 Quadratmeter große Trainingsfläche, verteilt auf fünf Bereiche, in denen je nach Größe eine festgelegte Personenanzahl unter Beachtung von mindestens zweieinhalb Metern Abstand trainieren kann. Jeder muss vor Betreten des Studios die Hände desinfizieren, ebenso das Gerät nach jeder Übung. Beim Wechseln der Bereiche muss ein Mundschutz getragen werden. Duschen, Toiletten und Umkleideräume sind geschlossen.

Desinfektionsmittel stehen in allen Bereichen zur Verfügung. Quelle: Gert Deppe

Marc Schiller hatte schon zu Beginn des Jahres mit einer Wiedereröffnung gerechnet und sich entsprechend eingestellt. 84 Stellwände aus Plexiglas wollte er zwischen den Geräten platzieren, nun trennen sie die fünf Trainingsbereiche ab. Schon im vergangenen Jahr hat er Luftfilteranlagen installiert. „Wir wollen unseren Mitglieder möglichst vieles ermöglichen“, sagt Schiller. Für die einstündige Trainingseinheit berechnet er 10 Euro, „wie genau wir das alles später be- und anrechnen, weiß ich noch nicht.“ Er wolle das aber so kulant wie möglich handhaben.

Studios bleiben geschlossen

Bis auf wenige Ausnahmen bleiben andere Fitnessstudios in Garbsen wohl auch weiterhin geschlossen. Ab Sonnabend gilt eine neue Allgemeinverfügung. Das Infektionsschutzgesetz erlaubt – einen Inzidenzwert von unter 150 an drei Tagen in Folge vorausgesetzt – den „click & meet“-Einkauf in Geschäften. Pro 40 Quadratmeter darf eine Kundin oder ein Kunde mit negativem Schnelltestergebnis die Ladenfläche betreten. Marc Schiller wird das umsetzen. Er hätte Schnelltests gerne schon früher zur Bedingung gemacht, dann aber auch mehr Mitglieder auf die Fläche gelassen. Daraus wird vorerst offenbar nichts. „Das wird ein schweres Jahr“, sagt er, „wir müssen jede Woche neu prüfen, was geht.“

Von Gert Deppe