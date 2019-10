Garbsen-Mitte

Kahle Wände, leere Regale: So sahen bislang die Zimmer im Studentenwohnheim am Campus Maschinenbau aus. Davon ist bei Ann Sophie Sattler nichts mehr zu sehen. In den Regalen reihen sich Fachbücher neben Romanen und auf dem Bett stapeln sich große Kissen. Darüber hängen mehrere Lichterketten. „Ich habe mich gef...