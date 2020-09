CDU Garbsen startet Bürgerbefragung – vor Ort und digital

Garbsen

Die CDU Garbsen tourt in den kommenden Wochen durch die Garbsener Stadtteile, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. An Ständen und im Internet sammelt die Parteispitze Antworten auf die Frage: „ Garbsen, wie geht es dir?“Auftakt ist am Freitag, 25. September, in Osterwald. Am Sonnabend, 26. September, sind Parteichef Björn Giesler und Vorstandsmitglied Christof Wenzel in Horst.

„Wir möchten den klassischen Bürgerdialog im persönlichen Gespräch weiter intensiv pflegen“, sagt Giesler. Eine Beteiligung an der Aktion ist auch auf der Internetseite der Partei unter www.cdu-garbsen.de/umfrage möglich. Die Antworten werden nach der Aktion ausgewertet und sollen in die aktuelle Fraktionsarbeit eingebracht und als Impulse für das Kommunalwahlprogramm 2021 genutzt werden.

Von Linda Tonn