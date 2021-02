Garbsen

Der CDU in Garbsen stehen ungewöhnlich spannende Wochen bevor. Am 4. März sollen die Mitglieder darüber entscheiden, mit welcher Kandidatin oder welchem Kandidaten die Partei in die Bürgermeisterwahl im September geht.

Tegtmeier zieht zurück – und steigt wieder ein

Der Parteivorstand hat sich schon vor Monaten mit großer Mehrheit für Garbsens aktuelle Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst (54) ausgesprochen. Anfang Februar kündigte der Pilot Björn Tegtmeier (41) aus Schloß Ricklingen an, nun doch gegen Probst kandidieren zu wollen. Er war einer der beiden Kandidaten, die zuvor bei dem Auswahlverfahren des Vorstands gegen Probst unterlegen waren – und anschließend zunächst ihre Kandidatur zurückgezogen hatten.

Die CDU Garbsen will sich zur Aufstellungsversammlung trotz der Corona-Pandemie mit bis zu 250 Mitgliedern in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel treffen. Quelle: Gerko Naumann

Bis zu 250 Mitglieder treffen sich in der Rudolf-Harbig-Halle In Zeiten des verlängerten Lockdowns und der strengen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie klingt der Plan der CDU Garbsen fast ein wenig weltfremd: Bis zu 250 Mitglieder wollen sich am Donnerstag, 4. März, zu einer Präsenzveranstaltung in der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel treffen. Aber es läuft alles korrekt ab, betont Björn Giesler, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Möglich macht das die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Darin steht in Paragraf zwei, Absatz drei, Nummer fünf unter anderem folgender Satz: „Die Kontaktbeschränkungen gelten nicht bei Versammlungen von Parteien und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer Bewerberinnen und Bewerber (...) für bevorstehende Wahlen.“ Und genau darauf beruft sich Giesler. „Natürlich wird es trotzdem ein strenges Hygienekonzept geben“, kündigt er an. Die CDU-Mitglieder müssen unter anderem bis zu ihrem Sitzplatz eine Maske tragen, außerdem wird es jeweils nur einen festen Ein- und Ausgang geben.

Der Sinneswandel Tegtmeiers gefällt offenbar nicht allen in der CDU. Vor allem die Fraktionsspitze im Rat der Stadt um Heinrich Dannenbrink, Hartmut Büttner und Helmut Busjahn sowie die CDU-Ortsbürgermeister Gunther Koch, Franz Genegel und Rolf Traenapp sind bemüht, intern verstärkt Werbung für Probst und ihre Kandidatur zu machen. Der HAZ/NP-Redaktion in Garbsen liegt ein Brief an die Rats- und Ortsratsmitglieder vor, den die erfahrenen CDU-Politiker unterschrieben haben.

Darin sprechen sich die Verantwortlichen ausdrücklich für eine Kandidatur von Probst als Bürgermeisterin aus. Sie verfüge unter anderem über „langjährige Leitungserfahrung in zahlreichen Ämtern der Kommunalverwaltung“, heißt es in dem Brief. Zudem erleichtere ihr „freundliches Wesen die Kommunikation mit unseren Bürgerinnen und Bürgern“.

CDU-Männer machen Werbung für eine Frau

Und obwohl der Aufruf ausschließlich von Männern unterzeichnet ist, berufen sich diese auch auf die Tatsache, dass es in der Region Hannover zu wenig Bürgermeisterinnen gibt. 19 Männern stehen mit Stephanie Harms in Ronnenberg und Ramona Schumann in Pattensen nur zwei Frauen gegenüber. Die Wahl einer Frau in Garbsen könne deshalb dazu beitragen, „diesen niedrigen Anteil unter den Führungskräften zu erhöhen“, so die CDU-Spitze.

Was an den Unterschriften auf dem Schreiben auffällt: Ein Ortsbürgermeister fehlt. Peter Hahne vom Ortsrat Horst (zuständig auch für Meyenfeld, Frielingen und Schloß Ricklingen) hat als Einziger nicht unterschrieben. Warum? „Ganz einfach, weil ich die Basis entscheiden lassen möchte“, sagt Hahne. Der Meyenfelder räumt ein, dass er Tegtmeier unterstützt. Einen Brief würde er deshalb aber nicht aufsetzen, „weil ich die Mitglieder nicht beeinflussen will“.

Mittlerweile gibt es sogar noch ein weiteres, vergleichbares Schreiben, das die Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT an ihre Mitglieder verschickt haben. Auch Deodat von Eickstedt und Magnus Strahl sprechen sich darin für Probst als Kandidatin aus. „Was wir jetzt und vor allem nach der Corona-Krise brauchen, sind keine Visionen, sondern Kontinuität“, sagt von Eickstedt. Dafür stehe aus seiner Sicht die Dezernentin.

MIT-Schreiben irritiert Tegtmeier

Vor allem über das letztgenannte Schreiben zeigt sich Tegtmeier irritiert. „Das hat mich schon kalt erwischt, weil niemand vorher mit mir gesprochen hat“, sagt der Schloß Ricklinger. „Ich wünsche mir, dass der Wettbewerb fair bleibt.“ Dass das gehe, habe die Junge Union Garbsen gezeigt, so Tegtmeier. Der Parteinachwuchs hatte beide potenziellen Bürgermeisterkandidaten zu einem Gespräch per Videokonferenz eingeladen – und sich anschließend für Tegtmeier ausgesprochen.

Der kann trotz der Werbung der Fraktionsspitze für Probst offenbar ebenfalls auf eine große und vielleicht entscheidende Gruppe an Unterstützern hoffen. Diesen Schluss lässt zumindest ein Blick auf die Statistik der Eintritte in die Partei in den vergangenen Wochen zu. Nach Angaben des Stadtverbandsvorsitzenden Björn Giesler ist die CDU in Garbsen in wenigen Monaten von rund 280 auf jetzt mehr als 400 Mitglieder gewachsen.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Björn Giesler hat Monika Probst als Bürgermeisterkandidatin per Videokonferenz vorgestellt. Quelle: Gerko Naumann

Aus den Zahlen geht auch hervor, dass fast die Hälfte der Neumitglieder aus den eher kleineren Stadtteilen Schloß Ricklingen, Horst und Meyenfeld stammt – also aus den Orten, in denen Tegtmeier wohnt beziehungsweise in dem seine Kinder zur Schule gehen. In der Fraktionsspitze wird nun darüber spekuliert, ob viele Garbsener nur deshalb eintreten, um ihre Stimme bei der Kandidatenkür am 4. März für Tegtmeier abgeben zu können und somit eine Bürgermeisterkandidatin Probst zu verhindern. Tegtmeier selbst macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass er neue Mitglieder angeworben hat. „Und zwar nicht nur in Schloß Ricklingen, sondern in ganz Garbsen“, sagt er.

CDU-Chef Giesler bleibt gelassen

Der Garbsener CDU-Parteichef Giesler sieht der sogenannten Aufstellungsversammlung am 4. März mit einer Mischung aus Interesse und Gelassenheit entgegen. Es sei ganz normal, dass sich bei zwei Kandidaten auch zwei Lager für die jeweiligen Favoriten bilden könnten. „Ich bin ein großer Freund parteiinterner Demokratie“, sagt er.

Zudem habe die CDU schon jetzt gewonnen, wenn auch nur ein Teil der Neumitglieder bleibe. Ihm gegenüber hätten schon einige, vor allem junge Menschen angekündigt, dass sie sich gern engagieren und sogar für Posten im Orts- oder Stadtrat aufstellen lassen wollen, berichtet Giesler. „Wir stehen als CDU vor der spannenden Aufgabe, den Zuwachs an Mitgliedern für uns zu nutzen. Und ich habe wirklich richtig Bock, in die Richtung etwas zu machen“, kündigt Giesler an.

Claudio Provenzano kandidiert für die SPD Garbsen als Bürgermeister. Quelle: SPD Garbsen

Bei der SPD in Garbsen ist die Nominierung des Kandidaten für die Bürgermeisterwahl deutlich geräuschloser über die Bühne gegangen. Anfang Februar gaben die Verantwortlichen bekannt, dass der 41-jährige Ratsherr Claudio Provenzano aus Berenbostel für die Sozialdemokraten ins Rennen geht. Eine Mehrheit der Mitglieder hatte sich – anders als bei der CDU – in einer schriftlichen Wahl für Provenzano ausgesprochen.

Lesen Sie auch: Bürgermeister Christian Grahl tritt nicht mehr zur Wahl an

Weitere Kandidaten anderer Parteien für die Bürgermeisterwahl sind noch nicht bekannt. Am 12. September oder spätestens nach der Stichwahl am 26. September wird feststehen, wer Nachfolger von Christian Grahl wird. Der 64-Jährige hatte im vergangenen Sommer angekündigt, nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen.

Von Gerko Naumann