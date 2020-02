Garbsen

Ab Mittwoch, 5. Februar, gelten für die Buslinien 421 und 490 in Garbsen neue Fahrzeiten. Dies teilt das Unternehmen Regiobus mit. Für die Regiobus-Linie 421 beginnt die Fahrt an Schultagen bereits um 7.12 Uhr an der Haltestelle Frielingen/Arndtstraße, um 7.13 Uhr hält der Bus am Mühlenweg. Die Haltestelle Am Denkmal wird derzeit nicht angefahren, um 7.14 Uhr fährt der Bus ab Frielingen/ Bordenauer Straße.

Die Regiobus-Linie 490 beginnt ihre Fahrt ab Osterwald Unterende/Großer Weg bereits zehn Minuten früher und zwar um 6.36 Uhr (zuvor 6.46 Uhr). Der Bus ab Stöcken fährt nun zehn Minuten früher los, um 7.22 Uhr. An Schultagen verschiebt sich die Fahrt von 13.02 Uhr ab Stöcken um zehn Minuten auf 13.12 Uhr.

Buslinie 490: Zusätzliche Fahrt ab Stelingen /Schule

Eine zusätzliche Fahrt wird an Schultagen ab Stelingen/Schule um 13.02 Uhr eingerichtet. Die Fahrt endet um 13.16 Uhr in Osterwald Unterende am Großen Weg.

Von Jutta Grätz