Der mögliche CDU-Bürgermeisterkandidat Björn Tegtmeier erhält Unterstützung. Nach einer Videokonferenz am Mittwochabend hat sich die Junge Union (JU) Garbsen für den 41-jährigen Schloß Ricklinger ausgesprochen – und damit gegen die städtische Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst (parteilos). Die 54-Jährige war vom Vorstand des CDU-Stadtverbandes mit großem Vorsprung als Kandidatin vorgeschlagen worden.

Beide Kandidaten hatten sich dem Parteinachwuchs nacheinander vorgestellt – coronabedingt natürlich auf digitalem Weg. „Es gab anschließend schon heftige Diskussionen innerhalb der JU“, verrät der neue Vorsitzende Philipp Salinski. Tegtmeier habe die jungen CDU-Mitglieder allerdings mit seiner Vision für die Stadt überzeugt. „Er will zum Beispiel Studenten des Campus Maschinenbau an Garbsen binden und die Stadt für junge Familien attraktiver machen“, berichtet Salinski.

Parteiinterne Wahl für 4. März geplant

Der Vorsitzende kündigte zugleich an, dass die Junge Union auch Probst im Wahlkampf unterstützen werde, falls sie den parteiinternen Wettbewerb für sich entscheiden sollte. „Beide Kandidaten sind sehr stark. Es ist doch schön, dass wir eine Auswahl haben“, meint Salinski. Die Mitglieder des CDU Stadtverbands Garbsen sollen – Stand heute – am 4. März bei einer Präsenzveranstaltung über die Kandidatin oder den Kandidaten der Partei für die Bürgermeisterwahl im September abstimmen. Garbsens amtierender Verwaltungschef Christian Grahl (ebenfalls CDU) tritt nicht mehr zur Wahl an.

