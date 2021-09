Bürger melden Raser auf der B6 in Garbsen: Polizei reagiert mit Kontrollen

Garbsen

Mit 80 Stundenkilometern in der Fünfzigerzone, mit 150 km/h im Hunderterbereich: Diese und weitere Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei am Montag geahndet – in Osterwald und auf der Bundesstraße 6 in Garbsen.

Insgesamt elf Vergehen stellten die Beamten dabei im Fünfzigerbereich am Koppelknechtsdamm in Fahrtrichtung Berenbostel fest. „Der Schnellste war mit 80 km/h gemessen worden“, so Kai-Uwe Skusa von der Polizei Garbsen. Auch mit dem Handy am Ohr waren einige unterwegs: Vier Autofahrer musste die Polizei deshalb stoppen, ein weiterer war nicht angeschnallt. Insgesamt wurden sieben Verstöße im Bußgeldbereich und neun Verstöße im Verwarngeldbereich geahndet, zählt die Polizei auf.

B6: Zwei Fahrern droht das Fahrverbot

Auch auf der B6 kontrollierte die Beamten – und kam damit Hinweisen aus der Bevölkerung nach. „In letzter Zeit kommt es immer wieder zu Anrufen in der Wache“, so Polizeisprecher Skusa weiter. „Bürger beschweren sich über erheblich zu schnell fahrende Autos auf der Bremer Straße.“

In der Nacht zu Dienstag zählten die Beamten dort sechs Geschwindigkeitsverstöße in Fahrtrichtung Nienburg, die sie mit Bußgeldern ahnden mussten. Zwei Fahrer waren dabei so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht. „Hier wurde der Schnellste mit 156 km/h in der Hunderterzone gemessen“, so Hauptkommissar Skusa. Er kündigte an: „Die Polizeiinspektion Garbsen wird auch in der nächsten Zeit weiter auf der Bundesstraße 6 in den unterschiedlichen Richtungen Geschwindigkeitskontrollen durchführen.“

Von Simon Polreich