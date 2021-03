Altgarbsen/Auf der Horst

Drei Brandstiftungen in der Nacht zu Donnerstag in Garbsen haben Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Diese spielten sich innerhalb von nur rund 30 Minuten in den Stadtteilen Altgarbsen und Auf der Horst ab, teilt Polizeisprecherin Karin Homann mit.

Lesen Sie auch: „Unnötige Arbeit“: Nächtliche Brandstiftungen belasten die Feuerwehr

Gegen 0.30 Uhr wurde die Feuerwehr erstmals alarmiert. An der Bachstraße in Altgarbsen brannte ein Papiercontainer. Die Flammen breiteten sich auf einen weiteren Müllbehälter aus. Die beiden Container und eine Birke wurden beschädigt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1750 Euro.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Um kurz vor 1 Uhr kam es dann zu einem noch größeren Feuer mit etwa 4000 Euro Schaden auf einem Sammelplatz für Müll am Uranushof in Auf der Horst. Dort brannten vier Container ab, ein Holzzaun wurde ebenfalls beschädigt. Kein Schaden entstand kurz darauf auf einem weiteren Containerplatz am Kastorhof. Die Feuerwehrleute, die wegen des vorigen Einsatzes ohnehin noch in der Nähe waren, löschten einen bereits qualmenden Papiercontainer.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Die Inspektion in Garbsen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 31) 7 01 45 15 entgegen.

Von Gerko Naumann