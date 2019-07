Berenbostel

Der Termin für das vierte Bürger- und Schützenfest in Berenbostel steht fest: Am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August, richtet der Schützenverein seine Party aus. Dafür wird der Festplatz neben der Schützensportstätte an der Corinthstraße wieder festlich dekoriert. Beginn ist am Sonnabend um 14 Uhr mit einem Programm für die ganze Familie, kündigt der Vorsitzende Alfred Kubocz an. „Es wird unter anderem einen Autoscooter, ein Karussell und eine Schießbude geben.“

Bayerische Party im Zelt

Höhepunkt der zweitägigen Party soll die bayerische Wiesn-Zeit am Abend im Festzelt werden. Dort tritt ab 20 Uhr die Party-Band Bayern Stürmer auf, Einlass ist ab 19 Uhr. Außerdem werden typische Gerichte serviert – etwa Weißwürste, Leberkäse und Brezeln. Die Organisatoren hoffen, dass möglichst viele Gäste in passender Tracht kommen. „Wir prämieren die Dame mit dem schönsten Dirndl“, sagt Kubocz.

Die Partyband Bayern Stürmer spielt am Abend im Festzelt. Quelle: privat

Am Sonntag geht es um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt weiter. Im Anschluss ist ein Frühschoppen mit Livemusik geplant. Um 14 Uhr begrüßen die Schützen aus Berenbostel Gäste anderer Vereine und ziehen mit ihnen durch den Ort. Halt macht der Zug am Seniorenheim Cäcilienhof. Anschließend klingt der Tag auf dem Festplatz aus.

So kommen Sie an Karten

Die Karten für den Auftritt der Bayern Stürmer kosten 10 Euro. Sie können mit einer E-Mail an wiesnabend@web.de und telefonisch unter (0151) 18307359 reserviert werden. Außerdem gibt es die Karten im Büro des Heimatvereins Berenbostel, bei Goldankauf Garbsen, bei Gottwald Optik in Garbsen-Mitte sowie bei Fußpflege Meißner.

Von Gerko Naumann