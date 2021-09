Berenbostel

Mit der großen Stille in der Corona-Zeit hat alles im Oktober 2020 angefangen. „Keine Treffen mit Freunden, kein Essen gehen – während des Lockdowns hatte ich auf einmal große Lust aufs Backen und Kochen – und daran, das Ganze danach richtig dekorativ in Szene zu setzen“, sagt Beate Kasten aus Garbsen. Das gefällt nicht nur ihrer Familie, sondern mittlerweile auch mehr als 1000 ihrer Follower auf ihrem Foodblog „bibbis_foodbox“ auf Instagram. Denn die 52-Jährige stellt ihre Fotos samt Rezept und einigen persönlichen Tipps ins Netz – und das fast täglich.

Dekorieren ist eine „Berufskrankheit“

Weiterer Zündfunke neben Corona war ihr neuer Mixer. In ihrer Küche in Berenbostel probiert sie sich an neuen Rezepten rund um Kuchen und Gebäck, herzhafte Gerichte und Gemüseaufstriche, Suppen und Säfte aus. Ob Zwetschgen-Muffins mit Marzipan, Paella mit Garnelen oder ein Schokoladen-Trifle mit Erdbeeren: Ist das jeweilige Gericht zubereitet, beginnt Kastens zweiter Auftrag – die Food-Fotografie. „Das Dekorieren ist eine Berufskrankheit“, gesteht sie. „Das macht mir fast noch mehr Spaß als das Kochen.“ Denn Beate Kasten ist gelernte Schaugewerbegestalterin, hat unter anderem beim Mäntelhaus Kaiser in Hannovers Innenstadt dekoriert und ganze Schaufenster-Bilder gestaltet.

Bei unserem Besuch in ihrer heimischen Küche stehen dann auch alle Zutaten für das heutige Gericht – eine Tomaten-Galette – kreativ dekoriert auf der Arbeitsplatte am Fenster. Und auch das Blechschild dahinter lässt nur einen Schluss zu: Die Küche ist der Hauptraum der Familie. „Die besten Partys finden in der Küche statt“, steht darauf.

Zur Galerie Tomaten-Galette im Scheinwerferlicht: Foodbloggerin Beate Kasten inszeniert ihre Gerichte mit Kreativität und Leidenschaft für ihren Foodblog im Netz.

Gleich nebenan und auf dem Esstisch hat die 52-Jährige ihr mobiles Fotostudio aufgebaut. Ihre Zutaten sind etwa eine reflektierender Fotowand wahlweise in Schwarz oder Cremefarben, Olivenöl-Fläschchen, Salz in Porzellan-Döschen und ein sogenannter „Störer“ – heute ist es ein Eukalyptuszweig in einer Vase.

Die Kulisse will gut gesetzt sein

Mit geübten Handgriffen knetet Kasten den Teig für die französische Galette, einem rustikalen Kuchen, rollt ihn aus mit einem Nudelholz aus der Kinderküche. Tomaten aus dem eigenen Garten in Rot, Orange, Grün und Gelb werden geviertelt und auf dem Teig verteilt, ein etwa vier Zentimeter breiter Rand bleibt frei. Anschließend schlägt Kasten den Teigrand vorsichtig über die Tomaten, verquirlt Eigelb und bestreicht damit den Rand. Dann geht’ s für die Galette für 30 Minuten in den Ofen.

Unterdessen modelliert Beate Kasten die Kulisse. Rückwand in Schwarz, Cremefarben oder in Silber? Tücher in Rosa oder doch in Grau? Salzfässchen dazu oder nicht? Und wie sehr soll der Eukalyptus-Störer ins Bild reichen? Nach der Backzeit nimmt sie die Galette aus dem Ofen, verteilt Oregano und Ziegenfrischkäse darauf, würzt und beträufelt die Galette mit Olivenöl – für den Glanz.

„Tomaten und Ziegenkäse sind an sich schon eine unschlagbare Kombination“, sagt Kasten. Auf die Pflicht folgt die kreative Kür – das Fotoshooting im Scheinwerferlicht. Sie arrangiert den Kuchen vor der Kulisse und nimmt ihn in den Fokus ihrer Kamera. Da und dort wird noch gezupft, das Backpapier angerissen, ein Stück auf dem Tortenheber dekoriert, eine außergewöhnliche Perspektive gewählt.

Die meisten Rezepte sind im Kopf

Viele Rezepte habe sie im Kopf, sagt Kasten. Oft ist die 52-Jährige auch einfach erfinderisch, kombiniert und probiert. Und lässt sich auch von Foodfotografie wie dem sogenannten Dark Food, also Gerichten inszeniert vor dunklem Hintergrund, inspirieren. Sind das Foto oder kurze Video gemacht, ist aber längst noch nicht Schluss. Mit mehreren Programmen gibt Beate Kasten den Bildern den letzten Schliff. „Das ist viel mehr als nur Kochen“, sagt sie.

Zutaten, Zubereitung, Tipps: Beate Kasten backt eine Tomaten-Galette, einen herzhaften Kuchen. Quelle: Jutta Grätz

Fast täglich kocht sie für ihre Familie und hat allen die Zeit im Homeoffice damit etwas versüßt. „Mein Mann und meine erwachsenen Kinder sind hellauf begeistert“, sagt sie. „Und ich bekomme so viele tolle Reaktionen auf meine Posts – aus ganz Deutschland.“ Es sei faszinierend, sich weltweit zu vernetzen und auszutauschen mit Menschen, die die gleichen Interessen haben.

Noch ist das Foodbloggen für Kasten ein Hobby, doch ein paar Anfragen aus dem Lebensmittelhandel kamen bereits. Vor Kurzem hat sie sich ihren Zuschauern auch selbst einmal vorgestellt – und nun die Marke „1000 Follower“ geknackt.

Von Jutta Grätz