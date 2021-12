Garbsen

Über Baumfällungen zugunsten des geplanten Restaurants „Lewenslust“ entscheidet die Garbsener Politik erst noch – doch bereits vor der nächsten Sitzung des Rats am Montag, 6. Dezember, hat die Grünenfraktion bereits eine Entscheidung für sich getroffen. Die Grünen lehnen „die derzeitig bekannten Planungen für das Restaurant und den damit verbundenen Kahlschlag an dem kleinen Wäldchen an der B 6 entschieden ab“, wie Vorsitzender Roland Godbersen erklärt.

Es geht um ein Thema, das in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auf dem Tisch lag und seitdem die Gemüter erhitzt. Auch wenn es eigentlich nicht neu ist: Bereits seit 2019 plant Garbsen den Bau eines weiteren Restaurants der Gattung Systemgastronomie auf der Fläche neben dem „Café Del Sol“. Den aktuellen Planungen zufolge müsste das kleine Waldstück dort gerodet werden, um Parkplatz und Gebäuden zu weichen. „Die Flächenversiegelung in Garbsen ist aus unserer Sicht ohnehin schon viel zu hoch und läuft jeglichen Klimazielen zuwider“, so der Grünenpolitiker.

„Wer hier versiegelt, muss hier auch aufforsten“

Ein weiterer Kritikpunkt: Eine Ausgleichsfläche kann laut Verwaltung nur im etwa 30 Kilometer entfernten Nienburg aufgeforstet werden, da in Garbsen keine entsprechenden Flächen zur Verfügung stehen. Das bringe „für uns in Garbsen erst mal gar nichts“, kritisiert Godbersen. „Wer es zulässt, naturbelassene Flächen in Garbsen kahlschlagen und anschließend versiegeln zu lassen, der muss auch hier vor Ort Ersatz- und Ausgleichsflächen bereitstellen und nicht im Landkreis Nienburg“, fordert er.

Kritik äußert der Grüne auch an der Garbsener Politik – namentlich an den großen Parteien im Rat: „Wo bleibt denn eigentlich der so forsch propagierte Umwelt- und Klimagedanke, der im Wahlkampf von den ach so grünen Parteien wie CDU und SPD verkündet wurde?“, fragt er mit einem polemischen Unterton. „Das Argument, es sei ja nur ein sehr kleiner, unbedeutender Baumbestand, lassen wir nicht gelten“, stellt Godbersen klar. Denn viele kleine Bestände aus unterschiedlichen Gehölzen, Bäumen und Sträuchern ergäben zusammen einen großen und wichtigen Lebensraum für viele hundert Arten. „Mit einem Kahlschlag zerstören wir nicht nur Lebensraum, sondern schädigen auch das Eigenklima, das durch diesen Wald sichergestellt wird.“ Flächenversiegelung in Garbsen sei idealerweise nur zu tolerieren, um bezahlbaren Wohnraum oder Kita-Plätze zu schaffen.

CDU-Vorschlag: Mehr Bäume als geplant erhalten

Hinterfragt hatte auch die CDU das neue Projekt – vor allem in Bezug auf eine mögliche Schwächung der Garbsenser Gastronomie jenseits der B 6 – und bei der Verwaltung um Klärung gebeten. Umfassend will die Stadt in der öffentlichen Sitzung am Montag (Beginn ist um 19.15 Uhr) Stellung beziehen und auch auf die Frage eingehen, warum keine Ausgleichsflächen in Garbsen zu finden sind. Auch das ist für die CDU ein Thema. Bereits 2020 hatte sie zusammen mit der FDP die Verwaltung beauftragt, in den nächsten Jahren 1000 Bäume in Garbsen zu pflanzen. „Zumindest in einem sechs Meter breiten Streifen des Waldstücks könnte die Stadt versuchen, einige Bäume zu erhalten“, schlägt CDU-Fraktionsvorsitzender Heinrich Dannenbrink vor.

Von Simon Polreich