Gerade in der vergangenen Woche haben Anwohner in Horst wieder zahlreiche Rebhühner auf den Feldern gesichtet – dort, wo nun das Baugebiet Südlich Im Stühe entstehen soll. Die Vögel sind regelmäßig dort, wie Fotos dokumentieren. „Sind diese Tiere nicht geschützt“, wollte Björn Sebastian von der Bürgerinitiative (BI) Dorfliebe in der Ratssitzung von der Verwaltung wissen. „Wie steht es um den Artenschutz?“

Die Diskussion um offene Fragen bei der Bebauung am südwestlichen Rand von Horst reißt nicht ab. Es geht um zusätzlichen Verkehr durch Baufahrzeuge, eine alternative Zufahrtsstraße, mehr Sicherheit vor der Kita – und eben den Natur- und Artenschutz. In der Ratssitzung am vergangenen Montag hat sich eine Mehrheit des Ratsmitglieder für den Satzungsbeschluss für das Neubaugebiet ausgesprochen. 160 Wohneinheiten in Ein- und Mehrfamilienhäuser sollen dort entstehen.

Umsiedlung nach Schloß Ricklingen

Es sei wichtig, in diesen Fragen einen Ausgleich zwischen Wohnungsbau und Naturschutz zu erreichen, sagt Bürgermeister Christian Grahl. Man habe die Anregungen der Anwohner zum Artenschutz aufgenommen und einen Fachgutachter befragt. „Wir nehmen das natürlich ernst“, so Grahl. Es sei vorgesehen, eine Ausgleichsfläche bei Schloß Ricklingen zu schaffen. Dorthin sollen die Rebhühner und andere Arten umgesiedelt werden. „Es ist ein guter Weg, um die Vögel zu schützen.“

„Wir hoffen, dass ein Umsiedeln auf die vorgesehenen Kompensationsflächen gelingt“, heißt es von der BI Dorfliebe. Ob es klappe, den selbst gewählten Lebensraum der Tiere in der Flur Im Stühe zu ersetzen, werde die Zeit zeigen. „Ein Rückgang der hier noch ansässigen Rebhühner wird von Stadt und Politik in Kauf genommen.“ Auch Martina Märtz, die neue Naturschutzbeauftragte für Garbsen, hat Zweifel an den Plänen der Verwaltung. „Eine Umsetzung von Rebhühnern ist unwahrscheinlich“, sagt sie. Die Tiere würden sich bei Störungen zurückziehen und nach Rückzugsorten suchen. Diese würden immer knapper, darauf müsste viel mehr Rücksicht genommen werden.

Nachbessern beim Artenschutz

„Das Baugebiet wird sich durch das Vorkommen von Rebhühnern, Fasanen und Wachteln sicher nicht verhindern lassen“, sagt Märtz. Es sei aber wichtig, bei den Ausgleichsmaßnahmen nachzubessern, um den Bodenbrütern geschützte Lebensräume zur Verfügung stellen zu können.

Waldemar Wachtel vom Naturschutzbund (Nabu) Garbsen kritisiert, dass die Verwaltung schon im Vorhinein nicht genug für den Artenschutz getan hat. „Der Umweltbericht und die artenschutzrechtliche Prüfung der Fläche stammen aus dem Jahr 2016“, sagt er. Besonders geschützte Vogelarten wie Wachteln und Rebhühner seien darin nicht berücksichtigt.

„Solange der Artenschutz und die Frage der Zuwegung zum Neubaugebiet nicht geklärt sind, besteht weiterhin Planungsbedarf“, sagen die Vertreter der Bürgerinitiative. Zwar begrüßten sie die Entscheidung der Politik, dass der Baustellenverkehr nicht vor der Kita Im Stühe entlangfahren soll, sondern über die Straße Am Kahlen Berg geleitet wird. Was nach wie vor bliebe, sei aber die Sorge um die Verkehrsführung, wenn 500 neue Dorfbewohner eingezogen seien. „Es bleibt unsere Forderung, für das Baugebiet eine eigene Anbindung zu schaffen.“

Kein Baustellenverkehr vor Kita

Die Verwaltung hat eigenen Angaben zufolge alle Alternativen geprüft: Ein Ausbau des Feldweges südlich der K 322 und östlich des kleinen Wäldchens zwischen Horst und Schloß Ricklingen sei weder als Bau- noch als Erschließungsstraße realisierbar, heißt es. „Eine Baustellenzufahrt wäre ein positives Signal gewesen, die Zufahrt wird in Zukunft notwendig sein“, sagt Gunther Koch (CDU).

Mit dem beschlossenen Satzungsbeschluss bleibt zunächst alles beim Alten. Lediglich vor der Kita Im Stühe soll es keinen Baustellenverkehr geben. Zudem sollen dort, um den Verkehr zu bremsen, sogenannte Berliner Kissen auf der Fahrbahn angebracht werden.

Von Linda Tonn