B 6 in Garbsen wird nachts zweimal gesperrt

Berenbostel

Die Bundesstraße 6 in Garbsen wird am 9. und am 10. November nachts gesperrt. In zwei Abschnitten wird die Deckschicht erneuert.

In Fahrtrichtung Hannover beginnt die Sanierung am Montag, 9. November, um 21 Uhr. Gesperrt ist der Abschnitt zwischen Berenbosteler- und Walter-Koch-Straße. Die Straße soll am Dienstag gegen 5.30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Kreuzungen bleiben passierbar. Die Umleitung führt über Philipp-Reis-Straße, Rehwinkel, Hechtkamp und Langenhagener Straße bis zur Hornbach-Kreuzung.

Fahrtrichtung Nienburg am Dienstag betroffen

In Fahrtrichtung Nienburg wird der Abschnitt zwischen Hornbach und Rote Reihe saniert. Die Sperrung dauert von Dienstag, 10. November, um 22 Uhr, bis Mittwochmorgen gegen 5 Uhr. Auch hier bleiben die beiden Kreuzungen offen. Die Umleitung führt ab Hornbach über Langenhagener Straße, Hechtkamp, Rehwinkel und Philipp-Reis-Straße bis Burger King. Sollte das Wetter für die Bauarbeiten ungünstig sein, kann es zu Verzögerungen kommen.

Änderungen für Buslinien

Die Bauarbeiten haben Einfluss auf die Buslinien 430 und 400: Die Regiobus-Linie 430 zwischen Endhaltestelle und Osterwald fährt am Montag ab 21 Uhr auf den letzten vier Fahrten des Tages die Haltestellen Stadtpark an der B 6, Weberstraße und Melanchthonstraße nicht an. Zusätzlich wird aber die Haltestelle Blumenstraße bedient. Die Buslinie 400 in Fahrtrichtung Neustadt wird ab Dienstagabend umgeleitet. Die Haltestelle Berenbostel/ Langenhagener Straße wird nicht bedient. Busse in der Gegenrichtung fahren regulär.

Von Markus Holz