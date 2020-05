Arbeiten für neuen Bolzplatz in Berenbostel beginnen

Berenbostel

Die Arbeiten zum Umbau des Bolzplatzes an der Noldestraße im Quartier Auf dem Kronsberg haben begonnen. Das hat Simon Bauermeister von der Grünflächen- und Landschaftsplanung der Stadt Garbsen bestätigt. Ein Unternehmen aus Langenhagen hat einen Bauzaun errichtet und den alten Ballfangzaun abgebaut. Die Arbeiter haben Baumstümpfe gerodet sowie die alte Einfassung und den Sand entfernt. Die Rodung von Büschen und Bäumen sei nach Angaben von Bauermeister wegen der Brut- und Setzzeit vorgezogen worden. Eine Baustellenzufahrt ist angelegt. Nach den Vorarbeiten kann der Neuaufbau beginnen. Die Kosten betragen insgesamt rund 700.000 Euro inklusive des Abrisses des alten Kiosks.

Umbau soll möglichst im Herbst fertig sein

Der Umbau wird mit Geld aus dem Programm Soziale Stadt von Bund, Land und Stadt finanziert. „Wir wollen möglichst im Herbst eröffnen, aber das ist von vielen Faktoren abhängig“, sagte Bauermeister. Dazu zählte er mögliche Lieferengpässe wegen der Corona-Krise sowie das Wetter auf. Wenn es wieder einen so trockenen Sommer wie in den beiden vorigen Jahren gebe, wäre das für den Rasen und die Pflanzen fatal. „Wir können ja nicht ständig wässern“, sagte Bauermeister. Das betrifft die vorgesehene Liegewiese sowie die mit Bäumen und Gräsern bepflanzten Bereiche. Zentrales Element der neuen Anlage bleibt der Bolzplatz.

Wertstoffcontainer erhalten neuen Standort

Der bisherige Platz wird etwas verkleinert und ein zweiter, etwas kleinerer, wird zusätzlich angelegt. Damit sollen noch mehr Jugendlichen die Möglichkeit zum Spielen haben. Außerdem sollen somit „Konfliktpotenziale unter einzelnen Gruppen vermieden werden“, so Bauermeister. Beide Plätze erhalten nach Angaben der Stadt eine sogenannte Tennendecke, eine Art Tartanbahn, sowie einen Ballfangzaun, der Lärm mindern soll. Um die soziale Kontrolle und die Sicherheit zu erhöhen, ist eine Beleuchtung zu bestimmten Zeiten vorgesehen. „Die kann zeitlich gesteuert werden“, sagte Bauermeister. Daher können die Jugendlichen auch im Winter bolzen. Außerdem lässt die Verwaltung die Wertstoffcontainer entfernen, damit es eine freiere Sicht auf den Bolzplatz gibt. Sie sollen an einen anderen Standort im Quartier verlegt werden.

An der Noldestraße im Quartier Auf dem Kronsberg in Berenbostel entstehen zwei neue Bolzplätze für Kinder und Jugendliche. Quelle: Anke Lütjens

Jugendliche erhalten Sitzmöglichkeiten

Außerdem sind Fitnessgeräte vorgesehen, an denen die Jugendlichen trainieren können. Diese hatten sich in einer Beteiligungsversammlung auch Sitzplätze gewünscht. Daher haben die Planer einen überdachten Unterstand vorgesehen, der dicht an der Straße steht und zu allen Seiten offen sein soll. Außerdem werden vier flache Betonbänke und eine Hängematte als weitere Sitzmöglichkeiten aufgebaut. „Wir haben die Jugendlichen und die Anlieger am Verfahren beteiligt, um deren Interessen in Einklang zu bringen“, sagte Bauermeister. Dazu gab es im vorigen Jahr zwei getrennte Zusammenkünfte.

Bolzplatz sorgt seit Jahren für Diskussionen

Der Bolzplatz sorgte schon seit Jahren für Diskussionen. Die Anwohner klagten über Lärm, Dreck und Drogen. Sie übten in der Anliegerversammlung nicht nur Kritik an dem optischen Zustand der Ecke, sondern sorgten sich auch um ihre Sicherheit. Die Bewohner befürchteten auch, dass der umgestaltete Platz noch mehr Jugendliche anziehe und damit die Probleme vergrößere. Die Kinder und Jugendlichen kritisierten vor allem defekte oder abgebaute Spielgeräte. Sie wünschten sich mehr Platz zum Fußballspielen und Sitzgelegenheiten. „Mit dem offenen Charakter erhöht sich auch die soziale Kontrolle des Platzes“, sagte Bauermeister.

Von Anke Lütjens