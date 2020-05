Arbeiten bis November: Leinenetz modernisiert Stromnetz

Garbsen

In mehreren Straßen in Horst und Berenbostel verlegt die Firma Leine derzeit Kabel und erneuert Trafostationen. Dafür sind Tiefbauarbeiten nötig. Ziel ist die Modernisierung des Stromnetzes in Garbsen. Für die Anlieger kommt es allerdings zu Einschränkungen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende November dauern.

Mit Einschränkungen ist in Horst in den Straßen Am Kahlen Berg, Im Stühe, in der Lessingstraße sowie in der Ackerstraße zu rechnen. Weiterhin ist in der Frielinger Straße ab Einmündung Ahlhorststraße, in der Andreaestraße, im Kleistweg und der Scharnhorststraße sowie in der Triftstraße mit Behinderungen zu rechnen.

In Berenbostel sind die Hermann-Löns-Straße ab Einmündung Heideweg bis Rote Reihe betroffen sowie die Rote Reihe, Dorfstraße, Auf dem Kampe und Rehbockstraße. Einschränkungen gibt es auch in der Melanchtonstraße bis Leibnizstraße, Herschelstraße, Magnusstraße sowie Melanchtonstraße und dort der Verbindungsweg in Richtung Auf dem Kampe. Außerdem betroffen sind die Stephanusstraße über die Lange Straße bis Scheelenkamp und ein Teil der Robert-Hesse Straße.

Von Anke Lütjens