An der Wathose, die sich Simon Beer überstülpt, hängen die Gummistiefel gleich mit dran. So wird der Vorsitzende des Anglervereins (AV) Garbsen zumindest nicht von unten nass, als er bei leichtem Nieselregen in einen Teich neben der Schutzhütte steigt. Vor ihm auf der Wasseroberfläche treibt eine Styroporkiste mit den neuen Bewohnern des Teichs, die Beer vorsichtig und einen nach dem anderen ins Wasser befördert.

30 Edelkrebse sollen sich vermehren

„Wir setzen heute 30 Edelkrebse in unserem Biotop aus“, erklärt Beer. Genau genommen sind es 15 Männchen und 15 Weibchen, damit sich die geschützten Tiere – der wissenschaftliche Name lautet Astacus astacus – vermehren und ausbreiten können.

Die Art ist nämlich ernsthaft gefährdet, sagt Helmut Speckmann vom Anglerverband Niedersachsen. Der hat die Krebse nach Garbsen gebracht, sie stammen aus der Fischzuchtanlage am Rande Poggenhagens in Neustadt. Die größte Gefahr für die einheimischen Edelkrebse seien andere Krebsarten, die von außen eingetragen worden sind. Die übertragen die sogenannte Krebspest, eine Pilzkrankheit. „Der haben die Edelkrebse nichts entgegenzusetzen“, sagt Speckmann.

Deshalb haben die Garbsener Angler in ihrem Biotop vor dem Aussetzen nach anderen Krebs- und auch Raubfischarten Ausschau gehalten. Und es gab Entwarnung: Gefunden wurde nichts. Deshalb seien die Bedingungen in dem naturbelassenen Bereich in Garbsen-Mitte für die neuen Bewohner nahezu optimal, sagt Speckmann. „Hier finden sie viele Versteckmöglichkeiten und es gibt reichlich Pflanzen und Tiere, von denen sie sich ernähren.“ Die Experten vom Anglerverband wollen in einem Jahr überprüfen, ob ihr Projekt Erfolg hat.

Für den Garbsener Angler-Vorsitzenden Beer ist die Ansiedlung der Krebse ein entscheidende Beitrag zum Artenschutz. Weitere sollen folgen. Geplant ist etwa, neuen Lebensraum für die Karausche zu schaffen – eine Art Karpfen, die selten geworden ist. „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur Fische aus den Gewässern holen. Der Naturschutz liegt den ausgebildeten Anglern am Herzen“, sagt Beer. Die Kosten für die Edelkrebse sind überschaubar. 90 Euro hat der Verein als Schutzgebühr für die 30 Tiere bezahlt. „Das Geld dafür hat uns ein Mitglied gespendet“, so Beer.

Begegnung kann schmerzhaft enden

Spaziergänger werden die Tiere vermutlich nicht zu Gesicht bekommen, da sie sich am liebsten gut versteckt halten. So ein Aufeinandertreffen könnte aber ohnehin unangenehme Nebenwirkungen für den Menschen haben, berichtet Angler Andreas Werner aus eigener Erfahrung: „Wenn die Krebse mit ihren Zangen kräftig zupacken, hat man hinterher einen blauen Finger.“

