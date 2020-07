Stelingen

Die Region Hannover lässt die beiden Sonderabfalldeponien (SAD) Hohler Weg und Sander südwestlich von Stelingen noch gründlicher beobachten. Nachgewiesen sind dort seit 2016 unter anderem Schwermetalle, außerdem PCB und chlorierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Mitte Juli haben auf den Flächen der Deponie Hohler Weg die Analysen für ein sogenanntes Grundwassermonitoring begonnen. Zudem hat die Region angekündigt, noch in diesem Jahr erneut Hausbrunnen in Stelingen testen zu lassen – diesmal mehr als 40.

Die beiden Sondermülldeponien liegen südwestlich von Stelingen. Quelle: Grafik: HAZ

Die Region lässt die beiden Deponien seit 2015 untersuchen. Wesentliche Messergebnisse liegen seit 2016 vor. Die Gutachter sprachen damals von einem „schweren Schaden für die Umwelt“. Weitere Analysen in 2018 und 2019 dienten insbesondere dazu, die Ausbreitung der Schadstoffe genauer zu untersuchen. Das Ergebnis: An einigen Messstellen in unterschiedlichen Tiefen waren die jeweiligen Grenzwerte der gefundenen Schadstoffe deutlich überschritten. Im weiteren Umfeld der Deponien dagegen nahmen die Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser deutlich ab.

Region: Belastetes Grundwasser sei keine Gefahr für Menschen

Als Folge der Ergebnisse wurde bei der Deponie Sander eine rund 2000 Quadratmeter große Fläche für Pferdehaltung und Grünlandwirtschaft gesperrt. Auf der Deponie Hohler Weg wurden Schadstoffkonzentrationen an der Oberfläche gemessen, die eine weitere Vorsorge nötig machen: Auf einer Fläche wurde dazu eine 30 Zentimeter dicke Schicht Mutterboden aufgetragen.

Die Region hatte 2019 entschieden, dass nach aktueller Einschätzung eine komplette Bodensanierung auf den Mülldeponien nicht gerechtfertigt sei – es gebe keine Beweise für eine akute Gefahr. Das Grundwasser sei belastet, aber die Situation für Menschen nicht gefährlich. Dennoch solle das Grundwasser in Bereich der Deponien und in deren Umgebung regelmäßig kontrolliert werden.

In welche Richtung fließen die Schadstoffe ?

Mit dem aktuellen Grundwassermonitoring geht die Untersuchung in die nächste Phase. Das Monitoring soll analysieren, wie die chlorierten Kohlenwasserstoffe im Grundwasser verteilt sind und auch die Mikroorganismen, die die chemischen Substanzen in ungefährliche Reststoffe zersetzen. Das teilt Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage mit. Außerdem wollen die Gutachter untersuchen, wie die Schadstofffahne, also etwa die Fließrichtung, der Deponie Hohler Weg verläuft.

Die Region hat im Umfeld der Sonderabfalldeponien in Stelingen neue Grundwassermessstellen errichtet. Quelle: Jutta Grätz

Dafür hatte die Region 30 Messstellen zur Beobachtung des Grundwassers errichten lassen. Aus ihnen kann jederzeit Wasser entnommen werden. Außerdem sind vor Kurzem in der Umgebung der beiden Mülldeponien drei neue Grundwassermessstellen im Bereich der Stöckener Straße aufgebaut worden. „Die Gutachter messen dort in bis zu 60 Meter Tiefe und in zwei Schritten: jetzt im Sommer und im nächsten Herbst/Winter“, erläutert Diplom-Geologe Andreas Mignat vom Team Umwelt der Region. „So sollen auch jahreszeitliche Einflüsse auf das Grundwasser erfasst werden.“

40 Hausbrunnen werden getestet

Ergänzend zu diesen Untersuchungen will die Region noch in diesem Jahr aus mehr als 40 Hausbrunnen in Stelingen Grundwasserproben testen, kündigt Regionssprecher Abelmann an. Es sei vorgesehen, Haus-, Garten oder Beregnungsbrunnen an der Dorfstraße, Engelbosteler Straße, am Hohlen Weg, Höhnenkamp, an der Lange-Feld-Straße, Lindenstraße, Neisser Straße, Schlossberger Straße, Schulweg, Stöckener Straße und Stralsunder Straße zu beproben, so Abelmann. Die Region informiere die Anwohner gesondert dazu.

Bereits 2015 hatte die Region 19 ausgewählte Brunnen in dem Gebiet testen lassen, so Diplom-Geologe Mignat. Damals wurden unter anderem erhöhte Zinkwerte festgestellt. „Auch Anwohner, die damals nicht berücksichtigt wurden, haben sich unterdessen bei der Region gemeldet – mit der Bitte, ihre Wasserstellen zu testen“, sagt er. Daher weite die Region die Untersuchungen nun aus. Auch die vor fünf Jahren getesteten Brunnen würden wieder kontrolliert. „Wir müssen das regelmäßig beobachten, das ist Vorsorge“, so Mignat.

Die Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen will die Region die Öffentlichkeit bei einer erneuten Informationsveranstaltung mitteilen. Diese liegen voraussichtlich im ersten Quartal 2021 vor.

Grüne fordern Brunnenuntersuchungen in ganz Garbsen

Umfassende Brunnenuntersuchungen hatten die Garbsener Grünen bereits vor zwei Jahren gefordert. „Wir begrüßen, dass die Region das Thema nicht aus dem Blick verloren hat und etwa 40 Hausbrunnen untersuchen will“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Darius Pilarski. „Wobei unsere Forderung damals weiter ging und grundsätzlich ganz Garbsen umfasste.“

Zum einen halte sich das Grundwasser nicht an die Grenzen des Ortes und könne durchaus im Lauf der Zeit mehrere Kilometer verunreinigen. Zum anderen wisse man nicht, was in den vergangenen Jahrzehnten alles ins Grundwasser gekommen sei, und ob das zu einer Schädigung der Gesundheit führen könnte. „Jeder Bürger in Garbsen sollte die Möglichkeit einer kostenlosen Untersuchung seines Brunnenwassers haben“, so Pilarski. Und ein regelmäßiges Monitoring der Deponien in Stelingen sei unerlässlich.

Von Jutta Grätz