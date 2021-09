Fünf Kandidaten, wer macht das Rennen? Wer kommt in die Stichwahl? Garbsen hat am heutigen Sonntag einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Das Ergebnis wird mit Spannung erwartet. Verfolgen Sie hier alle Ereignisse des Wahltages – und die Auszählung der Stimmen am Abend live.