Grahl: Bürger sollen zum Europatag Flaggen hissen

Garbsen-Mitte

Die Stadt Garbsen pflegt Städtepartnerschaften mit Hérouville-St.-Clair in Frankreich, in Farmers Branch in den USA, in Bassetlaw in Großbritannien, in Wrzesina in Polen und Schönebeck in Sachsen-Anhalt. Aus Anlass des Europatags am Sonnabend, 9. Mai, sollen die Flaggen der fünf Länder an den Masten vor dem Rathaus wehen. „Damit wollen wir ein Zeichen der Freundschaft, Solidarität und Völkerverständigung in diesen schweren Zeiten setzen“, sagte Bürgermeister Christian Grahl.

Bürger können auch Flagge zeigen

Die Flaggen sollen symbolisieren, dass die Länder auch in der Krise zusammenstehen. „Wir denken an euch, wir denken gegenseitig an uns“, sagt Grahl weiter. Er forderte auch die Garbsener Bürger auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Sie können Flaggen ihrer Herkunftsländer oder Flaggen der Länder, mit denen sie etwas besonderes verbindet, im Fenster, am Balkon oder im Garten hissen.

Anzeige

Vor dem Rathaus wehen zum Europatag die Flaggen der Länder, aus denen Garbsens Partnerstädte kommen. Quelle: Anke Lütjens

Weitere NP+ Artikel

Die Idee zu dieser Aktion hatte der Partnerschaftsverein „Amitié Hérouville-Garbsen“, den auch eine Freundschaft zu Schönebeck verbindet. Diese Idee griff der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Garbsen, Dieter Roggenkamp, auf. Die Partnerschaft zu Hérouville besteht seit 1966, zu Bassetlaw seit 1977 und zu Wrzesina seit 1991.

Besuch fällt in diesem Jahr aus

Die Partnerschaften zu Farmers Branch und Schönebeck bestehen in diesem Jahr seit 30 Jahren. Aus diesem Anlass wären die Amerikaner eigentlich jetzt im Mai nach Garbsen gekommen. Auch ein Besuch in Schönebeck war geplant. Das geht aus den bekannten Gründen nicht. „Wir haben den Besuch auf das nächste Jahr verschoben“, sagte Grahl. Er werde auch einen Brief mit dem Foto von den Flaggen an seine Bürgermeister-Kollegen und die Partnerschaftsvereine schicken. Den Europatag gibt es seit 1986.

Wenn Sie, liebe Leser, auch eine Flagge aufhängen, schicken sie uns gerne per Mail ein Foto davon an garbsen@haz.de.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens