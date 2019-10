Garbsen

Das Akkordeon-Orchester Osterwald gibt am Sonntag, 27. Oktober, sein zweistündiges Jahreskonzert. Es beginnt um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring. Zu Kaffee und Kuchen sind Gäste ab 14.30 Uhr im Foyer willkommen. Um 15.30 Uhr ist Einlass in den Konzertsaal.

Nach dem Jubiläumskonzert im Vorjahr mit einem Mix aus dem Besten der vergangenen Jahre hat das Orchester für dieses Konzert viele neue Stücke erarbeitet. Das Publikum darf sich auf einen stimmungsvollen Nachmittag unter anderem mit dem Gute-Laune-Hit Danza Kuduro und Bekannten aus dem Film- und Showbusiness freuen: Queen und Peter Alexander, James Bond und Tom Hanks mischen in jedem Fall mit. Pianist dieses Nachmittags ist zum ersten Mal Paul Rodenbeck.

Karten kosten 9, für Jugendliche 5 Euro. Vorverkaufsstellen sind Wulfs Bücherbörse im Shopping-Plaza, Meyerhoff Uhren, Hauptstraße 207 in Osterwald sowie Petri und Waller, Hannoversche Straße 13A, in Seelze. Telefonisch sind Reservierungen möglich unter (05131) 52444. Diese Karten müssen am Konzerttag bis 15.30 Uhr an der Tageskasse abgeholt sein.

Mehr zum Orchester unter www.akkordeon-osterwald.de.

Von Markus Holz