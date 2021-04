Garbsen-Mitte

Genau jetzt sollte die schönste und unbeschwerteste Zeit ihres Lebens sein. Dessen sind sich die Abiturientinnen Franka Szagun (19) und Jayda Brown (18) und Abiturient Paul Rodenbeck (19) von der IGS Garbsen schmerzlich bewusst. Es fühlt sich aber an den letzten Tagen ihrer Schulzeit oft nicht so an – was natürlich an den vielen Einschränkungen in der Corona-Pandemie liegt. 

Der eigentlich eng getaktete Tagesablauf von Franka Szagun hat sich schon vor mehr als einem Jahr grundlegend geändert. Vorher war die junge Frau fast immer unterwegs, um einem ihrer vielen Hobbys nachzugehen. Sie war sportlich aktiv beim Volleyball und Voltigieren und trainierte selbst eine Nachwuchsgruppe des Jugendvarietés Träumer, Tänzer und Artisten. All das war von einem auf den anderen Tag vorbei. „Es fühlt sich so an, als würde das ganze Leben, die coolste Zeit der Jugend abgebrochen“, sagt die 19-Jährige. „Alles wirkt viel anstrengender, wenn man keinen Ausgleich zur Schule hat.“

Ein bisschen Spaß darf sein: Während der Mottowoche haben sich diese Abiturientinnen der IGS Garbsen verkleidet. Quelle: privat

Besonders vermisst die Abiturientin den persönlichen Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden. Fast alle geplanten Feiern zu den 18. Geburtstagen wurden beispielsweise abgesagt. „Da haben wir uns jahrelang drauf gefreut, damit zelebriert man ja eigentlich sein Erwachsensein“, sagt sie. Solche Momente – und das gelte auch für den abgesagten Abiball – ließen sich nicht nachholen und seien deshalb für ihre Generation verloren. Die Hoffnung auf bessere Zeiten lasse sie sich trotzdem nicht nehmen. „Ich freue mich schon darauf, einfach mal wieder Leute zu umarmen.“

Distanzunterricht ist die Ausnahme

Wenn man nur die Schulzeit betrachte, habe der aktuelle 13. Jahrgang der IGS sogar noch verhältnismäßig viel Glück gehabt, sagt Mitschüler Paul Rodenbeck. Dem Jahrgang gehören 95 Schülerinnen und Schüler an. Das sei im Vergleich zu den Vorjahren eher wenig. Weil die Kurse in den einzelnen Fächern entsprechend kleiner waren, musste der Jahrgang nur selten auf den Distanzunterricht ausweichen.

Die Abiturprüfungen haben begonnen. Quelle: privat

An alle weiteren Corona-Maßnahmen vor der Prüfung haben sich die jungen Leute ohnehin längst gewöhnt. „Wir sollen uns testen lassen, wer das nicht will, wird in einen getrennten Raum gesetzt“, berichtet der Abiturient. Eine Prüfung hat er schon hinter sich – den Praxisteil im Fach Musik. Dafür hat er wochenlang sechs bis sieben Stunden pro Tag an der Orgel geübt. „In dem Punkt war Corona sogar ein Vorteil für mich. In der Willehadi-Kirche war kein Mensch, da konnte ich in Ruhe spielen“, sagt der 19-Jährige. Den Lohn für diesen Einsatz hat er jetzt in der Tasche: Für sein Mini-Konzert vor drei Fachlehrern gab es die volle Punktzahl.

Jayda Brown denkt schon über die Abschlussprüfungen hinaus. „Gestern beim Mittagessen habe ich endgültig beschlossen, dass ich nach dem Abi ins Ausland gehen will“, sagt sie. Ganz konkret schwebe ihr vor, vor dem Beginn eines Studiums auf einer Farm im Norden Norwegens zu arbeiten. Ob das in der aktuellen Lage möglich sein wird, weiß die 18-Jährige allerdings nicht. „Es ist alles so unsicher zurzeit. Ich weiß einfach noch nicht, was ich ab dem Sommer machen werde“, sagt sie und spricht damit sicher vielen Altersgenossen aus der Seele.

Sorgen um die jüngere Geschwister

Dass ihnen das „Corona-Abi“ in Zukunft negativ anhängen wird, glauben die drei nicht. Es könne sogar das Gegenteil der Fall sein, weil sie sich trotz aller Rückschläge und Schwierigkeiten durchgeboxt haben. Mehr Sorgen machen sie sich allerdings um die nachfolgenden Generationen, zu denen auch ihre jüngeren Geschwister gehören. „Die waren ja fast nur im Homeschooling und haben sich gegenseitig und ihre Lehrerinnen und Lehrer teilweise lange nicht gesehen“, sagt Rodenbeck. Die Spätfolgen seien noch nicht absehbar, meint der Abiturient.

Von Gerko Naumann