ADFC-Test: Radverkehr in Garbsen landet nur im Mittelfeld

Garbsen

Zu unsicher, zu viele Konflikte mit Autos, zu schmale Wege: Radfahrerinnen und Radfahrer stellen Garbsen ein mittelmäßiges Zeugnis aus. Bei dem ADFC-Fahrradklimatest 2020 bewerten sie den Radverkehr im Stadtgebiet mit einer 3,7. Damit landet Garbsen im niedersachsenweiten Vergleich der Städte zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern auf Platz fünf. Auffällig: Die meisten Städte erreichen lediglich Noten um die 3.

Für Garbsen hatten sich 121 Radfahrerinnen und Radfahrer an der Umfrage beteiligt und das Radwegenetz genau unter die Lupe genommen. Bewertet wurden unter anderem die Sicherheit, das Verkehrsklima, der Komfort beim Radfahren und die Infrastruktur.

„Es gibt tendenziell einen negativen Trend, denn Garbsen hat sich seit der ersten Teilnahme 2014 immer zwischen 3,5 und 3,9 bewegt“, sagt Karl-Heinz Giese. Der stellvertretende Sprecher des ADFC Garbsen/Seelze ist der Meinung, dass sich dieser schlechte Wert eigentlich verbessern müsste. „Etwa 80 Prozent der Teilnehmenden fühlen sich regelmäßig unsicher auf den Radwegen“, bemängelt der Ortsgruppensprecher Werner Meyer. Tatsächlich gibt die Mehrheit der Befragten der Sicherheit auf den Wegen eine Note schlechter als 3.

Radwege sind zu schmal

Und auch die Breite und Oberfläche der Radwege kommt mit Note 4,5 sehr schlecht weg. Dafür haben Giese und Werner auch ein Beispiel: an der Walter-Koch-Straße auf Höhe der Kreuzung mit der Steinriede. Dort ist laut den beiden ADFC-Experten der Weg zu schmal, sodass Giese bei Gegenverkehr mit seinem dreirädrigen Liegefahrrad Schwierigkeiten bekommt. Zudem haben Baumwurzeln die Asphaltdecke an einigen Stellen angehoben.

Dabei soll dieses Stück nach Fertigstellung des Kreisels am Kardinal-von-Galen-Ring Teil der Radwegverbindung zwischen Hannovers Nordstadt und dem Campus Garbsen sein. Meyer meint: „Leider wurde der Etat für Radwege im Haushalt der Stadt von 250.000 auf 100.000 Euro eingekürzt.“ Von derartigen Summen lasse sich jedoch nicht einmal der Bestand in Schuss halten. Teilweise seien auch verschiedene Zuständigkeiten ein Hindernis auf dem Weg zu einer fahrradfreundlicheren Stadt Garbsen.

Komplizierte Ampelschaltung an der B 6

Besonders viel Kritik haben die Teilnehmenden am Fahrradklimatest 2020 an der Ampelschaltung im Stadtgebiet. Mit einer Note von 4,9 schneidet sie unter allen Kategorien am schlechtesten ab. Auch dafür haben Giese und Meyer direkt ein Beispiel, für das sie von der Steinriede aus nur ein paar Meter weiter in Richtung Berenbostel fahren müssen. An der B 6 angekommen, demonstrieren die beiden Radfahrer, wie kompliziert es ist, vom Radweg links der Straße auf die rechte Seite der Fahrbahn in der Roten Reihe zu gelangen.

„Beispielsweise bekommen Radfahrer hier bei Querung der Walter-Koch-Straße nicht gemeinsam mit dem Autoverkehr Grün“, sagt Giese.

Radfahrer, die die B6 überqueren wollen, müssen mehrfach den Drücker an der Ampel bedienen. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Ganz anders sieht das allerdings an der Kreuzung Meyenfelder Straße und Gutenbergstraße aus: Dort gibt es auf der Verkehrsinsel einen Sensor für Radfahrerinnen und Radfahrer, sodass automatisch Grün wird. Für Giese und Meyer punktet an dieser Stelle auch der beginnende neue Radweg nach Altgarbsen. 

Lob haben sie auch für den neuen Radweg zwischen Stelingen und Heitlingen. „Hier wie auch in weiteren ländlichen Stadtteilen macht Radfahren viel Spaß, und es gibt genug Platz“, sagt Meyer. Auch die neu angelegte Querung der Landstraße am Ortsausgang von Osterwald nach Frielingen sei erwähnenswert. Sie ist notwendig, da das Radfahren in den Garbsener Stadtteilen meist nur auf der Straße möglich ist, der Radweg außerorts dann jedoch in Richtung Frielingen auf der linken und somit „falschen“ Seite angelegt ist.

Dass sich Investitionen in die Radwege in Garbsen lohnen, begründen Giese und Meyer unter anderem auch mit der Pandemie. Corona habe auch in Garbsen für mehr Radverkehr gesorgt. „Unsere geplanten gemeinsamen Touren müssen derzeit zwar noch ausfallen, aber wir spüren bereits durch Nachfragen das hohe Interesse.“ Im vergangenen Sommer seien etwa einige neue Gesichter bei den geführten ADFC-Fahrten am Start gewesen.

Traum vom Radschnellweg nach Hannover

Für die Zukunft wünschen sich Giese und Meyer, dass auf der wichtigen Verbindung nach Hannover die B 6 nicht nur für den Autoverkehr ausgebaut werde, sondern parallel ein Radschnellweg entsteht. „Positiv ist in Sachen Radverkehr die gute Kooperation zwischen Garbsen und der Region“, sagt Giese.

Info: Das komplette und detaillierte Ergebnis des ADFC-Fahrradklimatest 2020 ist im Internet unter fahrradklima-test.adfc.de veröffentlicht.

Von Torben Ritzinger und Linda Tonn