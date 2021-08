Garbsen/Seelze

Der ADFC Garbsen/Seelze bietet für Sonnabend, 14. August, eine nächtliche Radtour an. Start ist für 22 Uhr am Kastanienplatz in Altgarbsen geplant. Auf einer etwa 70 Kilometer langen Strecke geht es in mäßigem Tempo Richtung Steinhuder Meer. Teilnehmer sollten Verpflegung, einen Mund-Nasen-Schutz und eine Sicherheitsweste mitbringen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen hat Bastian Moll, Telefon (0160) 3082477.

Die Sonntagstour des ADFC Garbsen/Seelze führt am 15. August nach Helstorf zum Schmiedetag. Start ist um 10 Uhr am Kastanienplatz in Altgarbsen. Die Strecke ist rund 60 Kilometer lang und wird in mäßigem Tempo gefahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen zu dieser Tour hat Edwin Münkel, (05131) 54372.

Von Markus Holz