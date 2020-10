30 Jahre Einheit: Das war am 3. Oktober 1990 in Garbsen los

Garbsen

Am 3. Oktober 1990 feierte ganz Deutschland die Wiedervereinigung zwischen der BRD und der DDR – und in der überregionalen Presse gab es fast nur dieses eine Thema. Was passierte in diesen Tagen in Garbsen? Wie wurde über das Ereignis berichtet?

Büttner tritt zu gesamtdeutscher Wahl an

Der Blick ins Archiv zeigt, dass die Auswirkungen der deutschen Wiedervereinigung vor 30 Jahren durchaus bis nach Garbsen vordrangen. Bereits am Montag, 1. Oktober 1990, berichtete die Leine-Zeitung (der Vorgänger der heutigen HAZ Garbsen) über den Wechsel des damals 38 Jahre alten CDU-Fraktionsvorsitzenden Hartmut Bütter in die Bundespolitik. „ Hartmut Büttner kandidiert bei erster gesamtdeutscher Wahl“, so die Überschrift.

Allerdings trat der Stelinger damals nicht für seinen Heimatwahlkreis an, sondern im Wahlbereich der ostdeutschen Partnerstadt Schönebeck in Sachsen-Anhalt. In einer Kampfabstimmung setzte sich der damals westdeutsche Kommunalpolitiker gegen seine Mitbewerber aus dem Osten durch.

Der damals 38-jährige CDU-Fraktionsvorsitzende will 1990 für den Bundestag kandidieren. Quelle: Archiv Leine-Zeitung

Einheitsfeiern in Garbsen

Der Tag der deutschen Einheit wurde in Garbsen mit Kundgebungen und Gottesdiensten gefeiert. In der Ausgabe vom 2. Oktober kündigte die Leine-Zeitung zahlreiche Veranstaltungen an – darunter ein Festakt im Berenbosteler Bürgerpark, ein Bürgerfest im Bürgerhaus Havelse und verschiedene Andachten in den Kirchen. Nachts läuteten in Garbsen für fünf Minuten lang die Kirchenglocken. Um 11 Uhr trafen sich viele Garbsener, um die Schönebecker Allee in Garbsen-Mitte einzuweihen und dort Bäume zu pflanzen.

Wie die Zeitung am 4. Oktober berichtete, hoben der Garbsener Bürgermeister Wolfgang Galler und der erste stellvertretende Bürgermeister von Schönebeck, Arnold Krüger, bei diesem Termin die Bedeutung der Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene.

So berichtet die Leine-Zeitung am 4. Oktober 1990 über die Einweihung der Schönebecker Allee. Quelle: Archiv Leine-Zeitung

Stimmen aus der Partnerstadt

In ihrer Ausgabe am Tag der Deutschen Einheit selbst warf die Zeitung einen Blick in die ostdeutsche Partnerstadt, wo mit einem Lampionzug und anschließendem Feuerwerk an der Elbe gefeiert wurde. Auch hier gab es Andachten, einen Festzug und Buden. „Wir haben lange auf diesen Tag gewartet“, zitierte die Zeitung den damals 62-jährigen Walter Müller.

Bei einer Umfrage auf dem Schönebecker Marktplatz waren aber auch weniger euphorische Stimmen zu hören. So sagte die 46-jährige Hannelore Petters der Zeitung damals: „In meinem Bekanntenkreis gibt es schon viele Arbeitslose. Sie sehen sich heute finanziell schlechter als vor der Wende und sehen deshalb keinen Grund zum Feiern.“

Und sonst?

Abseits der deutschen Einheit wurde in Garbsen Anfang Oktober 1990 über den Standort des neuen Rathauses diskutiert. Der FDP-Stadtverband machte sich für Garbsen-Mitte stark, die CDU für das ehemalige Hartsteinwerkgelände, wie die Leine-Zeitung am 1. Oktober berichtet. Wie man heute sehen kann, hat sich der Wunsch der Liberalen durchgesetzt.

Weitere Themen der Berichterstattung dieser Tage war der Haushaltsplan für 1991 und ein Schuldenstand von 101 Millionen Mark sowie steigende Mieten im Quartier Kronsberg. Am 2. Oktober titelte die Zeitung „Im Stadtgebiet halten sich 149 abgelehnte Asylbewerber auf“ und berichtete über die Diskussion der um die Ausreise der aus dem Libanon, Polen und der Türkei stammenden Menschen.

Mit einem kleinen Augenzwinkern zu lesen ist die Meldung vom 3. Oktober 1990 über eine „Geduldsprobe“ für 16 Bürger: Die Ratssitzung hatte 25 Minuten später angefangen als geplant.

Von Linda Tonn