Auf der Horst

Ein 84-jähriger Mann ist am Freitag um 240 Euro betrogen worden. Er wurde von einem Trickdieb bestohlen. Der Rentner war nach Polizeidarstellung gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz des Planetencenters von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Mann bat den 84-Jährigen um Wechselgeld und griff in einem unbeobachteten Moment in dessen Portemonnaie. 240 Euro fielen dem Trickdieb in die Hände.

Ob es mehr Vorfälle dieser Art gab und ob der Täter jemandem aufgefallen ist, ist unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05131) 7014515.

Von Markus Holz