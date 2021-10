Stelingen

Erfolgsquote 100 Prozent: Alle 23 Frauen und Männer, die im September und Oktober zur Feuerwehr-Grundausbildung angetreten sind, haben ihren Lehrgang in Stelingen mit Erfolg beendet.

Hinter den sieben Frauen und 16 Männern liegen 14 Ausbildungstage innerhalb von drei Wochen. Theorie büffeln, Handgriffe üben, alles angeleitet vom Ausbildungsteam der Stadtfeuerwehr Garbsen. Den Helm über Allem hatte Ausbilderleiter Herbert Pannwitz auf. Die Absolventen mussten wegen aktueller Corona-Regeln nicht zu einer Prüfungskommission in Ronnenberg oder Neustadt fahren. Wie überall in der Region wurde die Prüfung im Heimatort vor den Ausbildern zugelassen. Lern- und Prüfungsort war das Hotel Stelinger Hof.

Die Lehre geht weiter

Der sogenannte Truppmann-Lehrgang befähigt die Absolventen jetzt, am aktiven Einsatzdienst teilzunehmen, allerdings noch nicht in einem Angriffstrupp bei der Bekämpfung von Feuer oder beim Retten von Menschen. Dazu bedarf es jetzt zweier weiterer Jahre der Schulungen in den Ortsfeuerwehren und des Absolvieren von Truppmann-Lehrgang II, nochmals mit rund 80 Stunden Training.

Gewusst wie: Die Lehre der wichtigsten Knoten gehört schon zur Ausbildung in der Jugendfeuerwehr. Die Absolventen üben aber hier für den Ernstfall. Quelle: privat

Bereit für den aktiven Dienst

Wie wichtig die Feuerwehrleute „in der zweiten Reihe“ sind, haben die Übung im leeren Haus am Kleegrund, der Unfall auf der Burgstraße am Montag und der Wohnungsbrand am Freitag in Berenbostel gezeigt. Wer Schlauchleitungen legen, Hydranten öffnen, Steckleitern aufbauen, Geräte anreichen und Kameraden mit Seil und Knoten sichern kann, wird dringend gebraucht. „Die Absolventen haben jetzt alle nötigen theoretischen und praktischen Grundbegriffe gelernt, um den aktiven Feuerwehrdienst ausüben zu können“, teilt Stadtfeuerwehrsprecher Stefan Müller mit.

Die Hoteliersfamilie Münkel hat zum Üben mit den Steckleitern eigens ein Gerüst besorgt. Quelle: privat

Die Truppmannausbildung wird jährlich von einem ehrenamtlichen Ausbilderteam angeboten. 15 Teilnehmer bestanden den Lehrgang mit Note eins, die übrigen acht mit Note zwei. Ein besonderer Dank ging von der Stadtfeuerwehr an die Stelinger Hotelierfamilie Münkel für die Unterstützung und Bereitstellung von Räumen und Gelände.

Von Markus Holz