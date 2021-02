Burgwedel

Ein Glätteunfall – das ist die erste Bilanz des Wintereinbruchs auf den Burgwedeler Straßen. „Bislang ist alles sehr glimpflich verlaufen“, sagte Polizeisprecher Bernd Klapproth. Lediglich einmal wurden seine Kollegen zu einem Glätteunfall gerufen.

Am Sonntagmittag verlor eine 41-jährige Autofahrerin auf der schneeglatten Kreisstraße 117 zwischen Engensen und Thönse die Kontrolle über ihren Toyota, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde am Oberkörper verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei gab den entstandenen Schaden mit 1000 Euro an.

Anzeige

Feuerwehr darf keine Dächer räumen

Noch überhaupt keinen winterbedingten Einsatz hatten – Stand Montagnachmittag – die Feuerwehren zu verzeichnen. „Alles ganz ruhig und entspannt“, sagte Pressesprecher Nils Wöhler. Sein einziger wetterbedingter Einsatz war ein Telefonat mit der Stadt Burgwedel. „Wir wurden noch einmal darauf hingewiesen, dass das Räumen von Dächern nicht zu den Aufgaben der Feuerwehren zählt“, erläuterte der Feuerwehrmann. Nur wenn Gefahr in Verzug sei, dann dürfe die Feuerwehr Dächer von der Schneelast befreien. Ansonsten sei das die Aufgabe von Privatfirmen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Anfragen an die Feuerwehr, ob sie nicht vorbeikommen könnte, um ein Hausdach von Schneemassen zu befreien.

Von Thomas Oberdorfer