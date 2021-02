Großburgwedel

Ein Neubauprojekt in Großburgwedel nimmt langsam Konturen an. Investor Heinz von Heiden beginnt dieser Tage mit den Vorbereitungen für den Bau von vier Mehrfamilienhäusern an der Wiesenstraße. Derzeit werden die beiden alten Gebäude aus den 1960er Jahren entkernt und anschließend abgerissen. „Der eigentliche Bau soll im Frühjahr oder Sommer beginnen“, sagt Unternehmenssprecherin Stefani Krull. „Wann die Häuser bezugsfertig sein werden, ist noch nicht abzusehen.“

Stadt bittet Investor und Mieter an Runden Tisch

Vor knapp drei Jahren hatte das Projekt hohe Wellen geschlagen. Die zwölf Mietparteien der beiden Häuser an der Wiesenstraße fühlten sich schlecht über den bevorstehenden Abriss informiert. Auf Drängen des Bauausschusses bat die Stadt Investor und Mieter deshalb zu Gesprächen an einen Runden Tisch. „Dort haben wir dann einen für beide Seiten annehmbaren Kompromiss gefunden“, erklärt Carsten Tesch. Er vertrat seine Mutter,die in einem der beiden Häuser wohnte, in den Gesprächen.

Vor knapp einem Jahr zog der letzte Mieter in eine neue Bleibe um, seitdem stehen die beiden Häuser leer. Nun beginnt der Abriss. „Aber eines ist auch klar: Kein Mieter hat eine ähnlich günstige Wohnung gefunden, wie er sie in der Wiesenstraße vorher hatte“, sagt Tesch.

Vier Häuser mit zusammen 42 Wohnungen plant Heinz von Heiden an der Wiesenstraße zu errichten. Quelle: Visualisierung Heinz von Heiden

Wärmerückgewinnung – Wohnungen sind gut ausgestattet

Anstelle der beiden in die Jahre gekommenen Häuser will Investor Heinz von Heiden an der Wiesenstraße vier moderne Wohnhäuser errichten – mit insgesamt 42 Wohnungen. Die will das Unternehmen selbst behalten und vermieten. „Die Wohnungen werden eine Größe von 60 bis 115 Quadratmeter Wohnfläche und eine zeitgemäße Ausstattung haben“, sagt Krull und nennt Details: „Unter anderem verfügen sie alle über Fußbodenheizung und eine wohnraumgesteuerte Lüftungsanlage samt Wärmerückgewinnung.“ Außerdem plant Heinz von Heiden in der Mitte zwischen den Gebäuden einen Platz anzulegen. „Der steht den Anwohnern zur Verfügung“, erläutert Krull. Für Autobesitzer werden zudem Stellplätze und eine Tiefgarage gebaut.

Dass solch moderne Wohnungen ihren Preis haben, ist klar. Wie hoch der sein wird aber noch nicht. Auf Nachfrage dieser Zeitung wollte Heinz von Heiden den künftigen Mietpreis für die Wohnungen nicht mitteilen. „Wir werden den zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren“, erklärt Krull.

Der Abriss wirft seine Schatten voraus: Fenster und Türen sind bereits ausgebaut, in den Dächern der 60er-Jahre Mietshäuser an der Wiesenstraße klaffen Löcher. Quelle: Martin Lauber

Von Thomas Oberdorfer