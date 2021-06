Wettmar

Auch wenn das Jahr 2021 noch nicht einmal zur Hälfte vorbei ist, geht es in manchem Ortsrat schon um die Wünsche für den städtischen Haushalt 2022. Und darin sollte sich nach Meinung der Wählergemeinschaft Wettmarer Bürger (WWB) auch eine ordentliche Summe für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses samt Gaststätte wiederfinden. Das Thema brennt vielen in Wettmar seit Jahren auf den Nägeln. Doch wie steht es um die Zukunft des Feuerwehrhauses unter demselben Dach? Und braucht es wirklich einen neuen dörflichen Treffpunkt im zweitgrößten Burgwedeler Ortsteil?

Wolff: „Und wir warten weiter“

Zwar ist Friedrich Wolff für die WWB Einzelkämpfer im Ortsrat, doch bei der Forderung nach einem Dorfgemeinschaftshaus weiß er die anderen Ortspolitiker mit sich in einem Boot. Und so sollte unterm Strich bei seiner neuerlichen Initiative doch auch bitte ein gemeinsamer Antrag aller Parteien an die Stadt stehen. 2014, so Wolff in der jüngsten Ortsratssitzung, habe man das neue Haus erstmals beantragt, aber eine Mehrheit im Rat der Stadt habe man für diese Forderung nicht gefunden. 2018 folgte der zweite Versuch, doch dann habe man den Feuerwehrbedarfsplan abwarten sollen. „Der ist lange da, und wir warten weiter.“

Der Dorfgemeinschaftsraum im Obergeschoss, hier bei einem Neujahrsempfang der CDU, ist recht klein und nicht barrierefrei erreichbar. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Dabei sei das bisherige Dorfgemeinschaftshaus auf dem Dorfplatz – das sich Ortsrat, Vereine und Verbände mit der Ortsfeuerwehr im Erdgeschoss teilen – nicht behindertengerecht, verfüge über keinen zweiten Fluchtweg und auch keine Räume für größere kulturelle Veranstaltungen. „Laut Energiegutachten ist es das energetisch bei Weitem ineffizienteste öffentliche Gebäude der Stadt.“ Wettmar sei laut Raumordnungsprogramms ein „herausgehobener Versorgungsstandort“, ein größerer Veranstaltungsraum daher auch von überörtlicher Bedeutung. Nach dem Abriss der letzten innerörtlichen Gastwirtschaft fehle außerdem ein wichtiger Treffpunkt.

Nicht barrierefrei: das Dorfgemeinschaftshaus Wettmar. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Der in Wettmar häufiger bemühte Blick nach Großburgwedel fehlte in der Argumentation ebenfalls nicht: So werde dort gerade ein neues Bürgerhaus geplant, obwohl es bereits den Amtshof und die Seniorenbegegnungsstätte gebe. „Eine ausgewogene Angleichung der Verhältnisse in Wettmar an die in Großburgwedel ist auch aus Gerechtigkeitsgründen wünschenswert“ – so hatte es Wolff in seinem Antrag formuliert.

Einig über das Ob, uneins über das Wie

Die Diskussion im Ortsrat machte zweierlei deutlich: Dass es ein neues Dorfgemeinschaftshaus braucht, darin ist man sich in Wettmar nach wie vor einig – doch keineswegs über den Weg dorthin. Joachim Schluckebier-Risse, bekanntermaßen ein Freund deutlicher Worte, mahnte: „Wir müssen da endlich mal was schaffen. Wir sind schon zwei Legislaturperioden am Rumeiern. Und wir sind hier nicht Bürger zweiter Klasse.“ Niklas Hanne (CDU) hingegen erinnerte an die gemeinsame Linie, dass für das neue Dorfgemeinschaftshaus nur der Dorfplatz infrage komme – und dabei sei man an die noch ungewisse Zukunft des Feuerwehrhauses gekoppelt. Was, wenn die Feuerwehr zwar ein neues Haus bekomme, aber dabei am Standort bleibe, argumentierte Michael Kranz (CDU) in die gleiche Richtung. „Der Antrag bringt doch so nichts.“

Letztlich lehnte der Ortsrat Wolffs Vorstoß mehrheitlich ab. Dieser soll nun konkretisieren, wie man vielleicht mit einem kostengünstigen Studentenwettbewerb eine Grobplanung an die Hand bekommen kann – „als Zeichen, dass es weitergeht“, wie es Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne) ausdrückte. „Vielleicht ist das der Stein, der mal Wellen im Wasser macht.“

Düker: „Man muss vergleichbare Strukturen haben“

Die Frage, die sich für Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (SPD) angesichts der alten und neuen Forderungen nach einem Dorfgemeinschaftshaus für Wettmar stellt, ist allerdings eine andere – und zwar die nach der Notwendigkeit.

Auch die Schulmensa, 2017 eröffnet, steht für Versammlungen zur Verfügung. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Düker erinnerte auf Nachfrage daran, dass die Stadt das kirchliche Gemeindezentrum in Wettmar mitfinanziert habe. Dieses stehe deshalb den Gruppen und Vereinen des Ortes einen Tag pro Woche zur Verfügung, „von morgens bis abends. Und wenn der Montag nicht passt, dann kann man ja mit der Kirche reden.“ Auch die Schulmensa sei für die Ortschaft nutzbar – „ebenerdig und mit neuesten Toiletten“. Für größere Veranstaltungen gebe es die Westerfeldhalle, und auch die Vereinsgastronomie im Schützenhaus stehe zur Verfügung.

Das HLF 10, 2019 in Wettmar in Dienst gestellt, passt dank neuem Tor in die Fahrzeughalle. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Das sagt der Stadtbrandmeister Burgwedels Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger vermag noch nicht abzuschätzen, wann genau und in welcher Form in den nächsten Jahren das Feuerwehrhaus Wettmar ein Thema werden wird. Das Stadtkommando samt allen Ortsbrandmeistern sei sich einig gewesen, dass die Planung für Kleinburgwedel höchste Priorität habe und dann der neue Standort für die Feuerwehr Großburgwedel folgen solle. Erst danach sei Wettmar an der Reihe. In Wettmar habe sich die Situation, dass das vor eineinhalb Jahren neu angeschaffte Fahrzeug nicht ins Haus passte, durch den Einbau eines neuen Tores entspannt. Ob sich mit dem Ersatz des Tanklöschfahrzeuges, das für 2024 in den Planungen stehe, ein ähnliches Problem ergebe, das dann vielleicht ein neues Feuerwehrhaus erfordere, sei jetzt noch nicht absehbar. „Grundsätzlich werden die Feuerwehrfahrzeuge immer größer“, sagt Rüdiger. Anderseits sei das schnelle und wendige Kleinlöschfahrzeug, das die Feuerwehr Oldhorst Ende Mai erhalten hatte, ein „Spitzenfahrzeug“. Und auch die Feuerwehr Wettmar brauche als „Speerspitze der Waldbrandbekämpfung“ Beweglichkeit, meint Rüdiger. Unabhängig von der Fahrzeugfrage gebe es aber auch noch andere Aspekte, die am Feuerwehrstandort Wettmar zu bedenken seien. „Das Haus hat den Charme der Siebziger“, sagt Rüdiger ironisch. So müssten beispielsweise die Umkleidebereiche und die Laufwege im Gebäude den Erfordernissen angepasst werden. Und dann werde es darum gehen, wie zum Zeitpunkt der Planung die Aufgaben, Anforderungen und auch die Gesetzeslage seien.

Ehe man ein neues Dorfgemeinschaftshaus fordere, so Düker weiter, müsse man doch erst einmal den tatsächlichen Bedarf ermitteln: „Gibt es Gruppen, die nicht unterkommen? Und was brauche ich wirklich?“ Dabei dürfe aber auch nicht aus dem Blick geraten, dass das Konzept von örtlichen Treffpunkten stadtweit funktionieren müsse. Bislang habe es für die Forderungen aus Wettmar „nicht ansatzweise Zustimmung“ im Rat der Stadt gegeben. Denn dieser müsse auch darauf gucken, wie andere Ortschaften ausgestattet seien. „Man muss doch vergleichbare Strukturen haben.“ Es sei legitim, dass sich der Ortsrat Wettmar Gedanken mache, aber letztlich müsse der Rat der Stadt entscheiden.

Zugleich, und davor warnt der Bürgermeister, sollte man allerdings nicht die Frage nach dem Feuerwehrhaus und dem Dorfgemeinschaftshaus gegeneinander ausspielen. „Das Feuerwehrhaus ist da, und das hat sich bewährt.“

Von Frank Walter