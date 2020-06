Streit unter Nachbarn: Wedemark wirbt um Erzieher in Burgwedel und Isernhagen

Großburgwedel

Für die einen ist es eine gelungene Werbeidee, für die anderen ein Akt der eher „unfreundlichen Art“. So zumindest umschreibt es Marc Sinner, der stellvertretende Burgwedeler CDU-Chef. Auf einer großen Werbewand an der Ecke Raiffeisen-/ Schulze-Delitzsch-Straße wirbt die Gemeinde Wedemark großflächig und plakativ in Großburgwedel um Erzieher. Denn für beide Kommunen gilt: Mitarbeiter in der Kinderbetreuung sind heiß begehrt und werden dringend gesucht. Sowohl in der Wedemark als auch in Burgwedel gibt es etliche unbesetzte Stellen.

„So geht man nicht mit seinen Nachbarn um“

Doch nicht nur in der Politik reagiert man mit Kritik und Unverständnis auf die Werbeidee der Nachbarkommune. „Das geht so nicht“, kommentiert Burgwedels Bürgermeister Axel Düker die Kampagne. „Bislang galt die Absprache, dass eine Kommune der anderen nicht das Personal abwirbt. Augenscheinlich hat die Wedemark diesen gemeinsamen Pfad verlassen.“ Unterstützung bekommt er dabei auch von CDU-Vize-Chefin Ortrud Wendt: „Wettbewerb hin oder her – so geht man einfach nicht mit seinen Nachbarn um.“

Und Düker steht mit dieser Einschätzung nicht allein da. So hält auch Isernhagens Verwaltungschef Arpad Bogya nichts von der Wedemärker Werbeidee: „Eigentlich gibt es einen Konsens unter den Bürgermeistern. So etwas tut man nicht. Aber augenscheinlich gilt das mittlerweile nicht mehr für uns alle.“ Er reagiert sauer, denn auch in Isernhagen ist eine Wedemärker Stellenanzeige an einer Plakatwand aufgetaucht. Beide Bürgermeister haben inzwischen ihren Amtskollegen Helge Zychlinski im Mellendorfer Rathaus angerufen und ihm ihre Meinung zu dem Thema kundgetan.

35 Plakate in der Region

Dort versteht man die Aufregung um die Werbekampagne nicht. „Wir wollten mit den Plakaten mal etwas Neues ausprobieren“, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel. „Schalten wir Stellenanzeigen, dann erscheinen die ja nicht nur in den Grenzen der Wedemark, sondern auch in den Nachbarkommunen.“ Mit den Plakaten habe die Gemeinde nun gleich den großen Aufschlag gewählt. Die Stellenausschreibungen für die Erzieher wurden auf 35 Werbetafeln plakatiert, von Neustadt bis Lehrte – fast in der kompletten Region. Und natürlich auch in Hannover.

14 offene Stellen für Erzieher in Burgwedel

Schließlich sucht die Gemeinde dringend zusätzliche Erzieher. „Wir haben vier Stellen zu besetzen“, erklärt Nagel. Ähnlich schaut es allerdings auch in Burgwedel aus. Dort gebe es zurzeit sogar 14 offene Stellen, erläutert Düker und berichtet über die Personalsituation: „Derzeit arbeiten bei der Stadt 107 pädagogische Mitarbeiter aktiv in dem Bereich, dazu kommen weitere 17 Angestellte, die sich beispielsweise in einer Familienphase befinden und deshalb nicht im Dienst sind.“ Und es gibt auch Bewerbungen. „Vier Stück liegen uns vor“, erklärt der Bürgermeister. „Die Auswahlverfahren laufen gerade.“

Ein Problem haben die Kommunen bei dem Werben um die begehrten Fachkräfte: Alle Städte und Gemeinden zahlen nach Tarif – keiner kann ein höheres Angebot machen. Lediglich Hannover als Brennpunktgebiet könnte mehr Entlohnung anbieten.

Die Wedemark lädt zu Anzeigen in ihrer Kommune ein

Trotz aller Kritik steht der Wedemärker Verwaltungschef Zychlinski weiterhin zu seiner Werbeidee und fordert sogar seine Amtskollegen auf, es ihm gleichzutun: „Ich lade alle Kommunen ein, auch in der Wedemark für ihre offenen Stellen zu werben. Dadurch bekommt der Beruf des Erziehers die Wahrnehmung, die ihm gebührt.“ Auf das Angebot wollen aber weder Düker noch Bogya eingehen.

Pro und Kontra

Unsere Redakteure haben zu dieser Aktion unterschiedliche Meinungen. Das Pro und Kontra lesen Sie hier.

Von Thomas Oberdorfer