Christine Köhler ist die Jahrgangsbeste der Tischlerinnung. Gelernt hat sie in der Wedemärker Tischlerei Biesel. Was die 22-Jährige aus Großburgwedel am Handwerk begeistert, welche Vorteile ihr Beruf im Alltag hat und was sie anderen Frauen für die Arbeit in einem von Männern dominierten Beruf rät – ein Porträt.