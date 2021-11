Vorsorge ist wichtig. Deshalb informiert die Betreuungsstelle der Region Hannover regelmäßig in 21 Kommunen. Nun steht der nächste Termin der Gemeinde Wedemark über die Möglichkeiten der privatrechtlichen Vorsorge an.

Eine Beratung in Sachen Pflege und Vorsorge bietet die Region Hannover demnächst in der Gemeinde Wedemark an. Quelle: Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)