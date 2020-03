Das neue, 120.000 Euro teure Wasserspiel auf dem Domfrontplatz in Großburgwedel ist seit Sonnabend in Betrieb. Es soll die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone erhöhen. Attraktiv ist die Neuerung besonders für Kinder, denn die zwölf Wasserfontänen laden zum Spielen ein.