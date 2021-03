Kleinburgwedel

Die Abwicklung der Kaufverträge für die Neubaugebiete Lohfelde West in Kleinburgwedel und Südlicher Grashof in Engensen verzögert sich. Anfang Januar wurden die Grundstücke per Losverfahren vergeben. Eigentlich sollten im Februar die ersten Kaufverträge unterschrieben werden. Das klappte allerdings nicht.

Denn: Noch fehlen Unterlagen, um die Verträge abschließen zu können. Es geht dabei um die Aufteilung der Grundstücke. Derzeit erstellt das Amtsgericht die Grundbuchblätter. Diese gehen dann an das Katasteramt, das die amtlichen Lagepläne erstellt, die dann Bestandteil der Kaufverträge sind. „Sobald alle Unterlagen vorliegen, können die Verkäufe abgewickelt werden“, sagt Stadtplaner Leon Herlt.

Stadt lässt Baustraße anlegen

Derweil schreiten im Baugebiet Lohfelde West die Arbeiten voran. Besonders augenfällig: Heller Sand markiert derzeit eine Straße mitten im Gebiet, mit einem Anschluss an die Gartenstraße im Nordwesten der Fläche. „Das wird die spätere Ringstraße“, erläutert Herlt. Erst einmal wird sie jedoch als Baustraße hergerichtet. Das geschieht, sobald die Anschlussstutzen für Schmutzwasser, Gas, Wasser, Elektrik und Telekommunikation an jedem Grundstück gelegt sind.

Lesen Sie auch Ortsrat stimmt für neues Gewerbegebiet in Kleinburgwedel

Übrigens: Auch wenn sie noch nicht fertig angelegt ist, die Ringstraße hat bereits einen Namen. Der Ortsrat legte in seiner Sitzung Anfang März einstimmig fest, dass die neue Straße An den Gartenwiesen heißen soll. Der kleine Stichweg mitten im Gebiet wird Traudis Winkel genannt.

Von Thomas Oberdorfer