Großburgwedel

Als der Besitzer eines Ford zu seinem auf dem Parkplatz des E-Centers an der Hannoverschen Straße abgestellten Wagen zurückkehrte, waren an der Fahrertür deutliche Kratzspuren zu erkennen. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Ford beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend zwischen 12 und 12.45 Uhr. Der Unfallverursacher suchte daraufhin das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zu der Höhe konnte die Polizei keine Angaben machen. Sie bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer