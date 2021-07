Großburgwedel

Eine 19-Jährige ist am späten Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen im Kreisel an der Burgdorfer Straße in Großburgwedel ins Schleudern geraten und gegen einen Audi gestoßen. Sie hatte im Kreisverkehr laut Polizeiangaben die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Der 28-jährige Fahrer des Audi wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – und die Reparatur wird teuer: Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf 10.000 Euro.

Von Alina Stillahn