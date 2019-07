Großburgwedel

Die Polizei in Großburgwedel ermittelt wegen Sachbeschädigung: Unbekannte haben an der Hannoverschen Straße/Ecke Fuhrberger Straße in Großburgwedel den Glaseinsatz einer Büroeingangstür beschädigt. Die Reparatur dürfte laut Polizei rund 250 Euro kosten. Ereignet hatte sich die Tat laut einem Sprecher zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonnabend, 10.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Frank Walter