Training trotz Corona: Kampfsportler dreht Videos für seine Schüler

„Fünf Minuten“, sagt Jens Schaprian aus dem Brustton der Überzeugung. So lange habe es gedauert, nachdem der Inhaber des Budo Dojo Shujinko am 13. März davon erfahren habe, dass er seine Kampfkunstschule schließen muss, bis die Entscheidung feststand: Das Training soll trotz Corona-Pandemie weitergehen. In jeder angebotenen Sportart. Ohne Pause. Wenn schon nicht in dem umgebauten Bauernhof am Steindamm in Hänigsen oder der Sporthalle in Dollbergen, dann eben im Internet. Ein Erfolgsrezept – das zeichnet sich schon jetzt ab.

Vorab vielleicht ein paar Erklärungen: Budo, was übersetzt ins Deutsche so viel wie Militär- oder Kriegsweg bedeutet, ist der Oberbegriff für alle japanischen Kampfkünste. Ein Dojo ist eine Trainingsstätte, ein heiliger Ort, an dem Budo gelehrt wird. Und Shujinko bedeutet schlicht Meister oder wie es Schaprian auf seiner Homepage übersetzt: „Eine Person, die sich selbst geklärt hat.“

Schaprian hat sein Hobby zum Beruf gemacht

Seit 2008 – „Meine Güte, wie die Zeit vergeht“ ( Schaprian) – wird im Hänigser Dojo sowie später auch in den Zweigstellen in Burgwedel und Dollbergen Karate, Pilates, Tai Chi, Mentaltraining und Selbstverteidigung angeboten. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Schaprian. Und zwar in den umgebauten Stallungen des Bauernhofs, auf dem er selbst aufgewachsen ist. Der B-Lizenz-Trainer übt seit 34 Jahren selbst Karate aus – „Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben“. Nach einer zweijährigen Ausbildung ist er Budo-Pädagoge und besitzt zudem den 3. Dan, einen Meistergrad im Budo. „Es gibt nichts Besseres, um Körper und Geist gleichzeitig zu trainieren, deswegen ist es für mich nicht Kampfsport, sondern Kampfkunst. Das ist immer ein Weg nach innen“, sagt der 52-Jährige.

304 Mitglieder betreuen Schaprian und seine Mitarbeiter mittlerweile – und die sollen auch in einer Zeit, in der das öffentliche Leben durch die Corona-Pandemie immer mehr zum Erliegen kommt, aktiv bleiben können. „Das ist meine Aufgabe. Punkt“, sagt er. „Ändern sich die Rahmenbedingungen, passe ich sie eben an.“

Schule dreht täglich bis zu vier Trainingsvideos

Gesagt, getan. Fünf Minuten nach der Schließung seines Dojos stand er mit Laptop und Kamera in der Hand in der Trainingshalle. „Eine Pause hat es nicht gegeben“, sagt Schaprian. Die ersten beiden Trainingsvideos waren noch Testballons. Seitdem kommen täglich bis zu vier Videos, die zwischen 30 und 45 Minuten dauern, dazu. Sie werden live im Internet übertragen und sind danach als Zusammenfassung abrufbar.

Aus der Halle, wo normalerweise trainiert wird, ist quasi ein Filmstudio geworden. Der Tag beginnt morgens um 6 Uhr mit Meditation, neben Karate für unterschiedliche Altersklassen, Tai Chi und Pilates stehen im Laufe des Tages auch Kraft-Workout und Mentaltraining auf dem Programm. Die Teilnehmerzahlen der gestreamten Einheiten schwanken zwischen zehn und 60.

Partner und Geschwister trainieren mit

Auch die jüngsten Schüler verpassen keine Trainingseinheit am Bildschirm. Quelle: Privat

Die jüngsten Sportler sind gerade einmal fünf Jahre alt, der Älteste zählt 76 Lenze. Am vergangenen Sonntag haben nicht weniger als 43 Familien zeitgleich in ihren eigenen vier Wänden vor dem Fernseher, dem Laptop oder dem Rechner trainiert. Eltern, Partner, Verwandte, Geschwister und Freunde lassen sich mittlerweile anstecken. „Das finde ich faszinierend, für so viele Leute hätte ich gar nicht die Räumlichkeiten“, sagt Schaprian.

Die Rückmeldungen seiner Mitglieder seien herzlich. Sie schicken ihm Fotos von sich beim Training, bedanken sich mehrfach. „Die Leute sagen zu mir, du bist mein Motivator, mein Leuchtturm“, berichtet Schaprian. „Das treibt mich an.“ Ebenso wie seine Mitarbeiter Jens Steinmetz und Daniel Fieberg sowie die Trainer Bianca Puchta (Pilates) und Jens Pahlmann (Tai Chi).

Nicht ausgeschlossen, dass ein Projekt, das ja eigentlich aus der Not heraus geboren worden ist, auch nach dem Ende der Corona-Pandemie eine Zukunft hat.

