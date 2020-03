Turbo-Internet erreicht die Burgwedeler Ortschaften

Burgwedel

Der Ausbau des Netzes der Deutschen Glasfaser kommt voran. In der vergangenen Woche wurden sogenannte POPs – die großen grauen Verteilerkästen – in Fuhrberg, Engensen, Kleinburgwedel, Thönse und Wettmar an die Leitungen angeschlossen. Über sie sind die örtlichen Glasfasernetze nun weltweit vernetzt. Damit erreicht das Turbo-Internet die fünf Burgwedeler Ortschaften. Noch im April sollen die ersten Haushalte online gehen. Damit hinkt der Internetanbieter einige Wochen hinter seinem selbst gesteckten Zeitplan hinterher. „Mit der Corona-Pandemie hat dies jedoch nichts zu tun“, versichert der Deutsche-Glasfaser-Sprecher Dennis Slobodian.

Fehlende Genehmigung verzögerte Ausbau

„Es gab Probleme mit der Genehmigung einer Nachtabschaltung für die Netze“, erklärt der Pressesprecher. Und weiter: „Diese war nötig, um unsere POPs anschließen zu können. Das ist aber zwischenzeitlich geschehen.“ Noch im April will das Unternehmen nun die ersten Kunden via Glasfaserkabel in Fuhrberg und Kleinburgwedel mit schnellem Internet versorgen. „Die Bautrupps haben bereits die ersten Hausanschlüsse verlegt“, sagt Slobodian. Diese sollen demnächst aufgeschaltet werden.

Aber auch an dem Internetanbieter geht die Corona-Pandemie nicht spurlos vorüber. „Wünscht ein Kunde zum jetzigen Zeitpunkte keinen Besuch in seinem Haus, dann respektieren wir das natürlich“, sagt der Unternehmenssprecher. „Den Anschluss würden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt verlegen. Corona bedingte Absagen habe es allerdings bislang kaum gegeben. Die Menschen verstehen, wie wichtig in dieser Krisenzeit ein schneller Internetzugang ist“, erklärt Slobodian.

Bautrupps kommen mit Corona-Schutzausrüstung

Nach den Worten des Unternehmenssprechers halten sich die Mitarbeiter der Bautrupps bei ihren Kundenbesuchen an strenge Hygienevorschriften. „Viele unserer Partner haben über die gesetzlichen Regelungen hinaus in Form von Schutzmasken oder Hygienehandschuhen ihren Mitarbeitern Equipment zur Verringerung der Ansteckungsgefahr zur Verfügung gestellt“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Und weiter: „Wir haben alle unsere Partner gebeten, neben den zu beachtenden Sicherheitsvorkehrungen schriftlich die Zustimmung der Kunden zum Betreten ihrer Wohnung einzuholen. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden eine bewusste Entscheidung treffen können, ob die Aktivierung eines Anschlusses durch einen Handwerker für sie aktuell unverzichtbar oder aufschiebbar ist.“

Bis Jahresende sollen Burgwedeler Haushalte online sein

Trotz Corona-Pandemie und Problemen beim Aufbau des Glasfasernetzes hält das Unternehmen an seinem Zeitplan insgesamt fest. „Wir werden das Projekt planmäßig bis Ende des Jahres abschließen und dann alle Haushalte unserer Kunden in den fünf Burgwedeler Ortschaften an das Glasfasernetz angeschlossen haben“, verspricht Slobodian.

