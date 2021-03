Trotz Corona Großreinemachen in Kleinburgwedel

Kleinburgwedel

Diese Aktion hat schon eine lange Tradition: Seit Jahren rufen der Kleinburgwedeler Ortsrat und die Jägerschaft am letzten Märzwochenende zum gemeinsamen Großreinemachen auf. Die Kleinburgwedeler sammeln dann den Müll in und um das Dorf herum ein. So auch in diesem Jahr – aufgrund der Corona-Pandemie eben nur ein wenig anders. Statt Teams werden Einzelpersonen oder Familien unterwegs sein.

Imbiss to go für alle Teilnehmer

Los geht es am Sonnabend, 27. März, um 9.30 Uhr auf dem Dorfplatz, Bahnhof-/Ecke Wallstraße. Dort verteilt Friedhelm Leisenberg von der Jägerschaft Sammelsäcke und gibt Tipps, wo viel Müll liegt und sich das Sammeln besonders lohnt. Das gemeinsame Frühstück wird es dagegen nicht geben. „Dafür erhalten alle Sammler einen Imbiss to go“, kündigt Ortsbürgermeister Jürgen Schodder an. Er freut sich auf möglichst viele Teilnehmer. „Jede Hand, die mit anpackt, ist herzlich willkommen.“

Von Thomas Oberdorfer