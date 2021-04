Thönse/Wettmar

Ein kräftiger Schlenker der K 116 bei der Ortseinfahrt nach Thönse sorgt derzeit für erhitzte Diskussionen im Ort. Der Umbau der Straße wurde im Zuge des Radwegebaus zwischen Thönse und Wettmar vorgenommen. Der Vorwurf aus den Reihen der Thönser Ortsratsmitglieder: „Wir wurden nie über die Pläne des der Region informiert.“ Und das ist bereits das zweite Regionsprojekt, das derzeit für Aufsehen sorgt. Zudem werfen Asphaltflächen, die anscheinend ins Nichts führen, entlang der K 117 zwischen Thönse und dem Nachbarort Fragen auf.

Thema wurde nicht im Ortsrat behandelt

Zurück zur K 116: Die Region hat zusätzlich zu der Furt für Radfahrer am Thönser Ortseingang einen kräftigen Schlenker in die Straße bauen lassen. Der Übergang für die Radfahrer ist unstrittig. Der muss sein, denn die Radfahrer fahren zwischen Thönse und Wettmar künftig auf der westlichen Seite der K 116 und müssen am Ortseingang die Möglichkeit haben, die Straßenseite zu wechseln. Der Schlenker aber ist für viele im Ort neu. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir darüber jemals im Ortsrat gesprochen haben“, sagt der stellvertretende Thönser Ortsbürgermeister Andreas Krüger. Ähnlich sehen das auch die Ortsratsmitglieder Klemens Koss (CDU) und Olaf Slaghekke (Grüne).

Mit einem kräftigen Schlenker wird künftig die K116 aus Wettmar kommend nach Thönse hineingeführt. Quelle: Thomas Oberdorfer

Zumindest die Funktion des Schlenkers ist klar. „Die Mittelinsel mit Verschwenkung der Fahrbahn dient zur Reduktion der Geschwindigkeiten des Kraftfahrzeugverkehrs im Ortseingangsbereich und soll die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöhen“, erläutert Regionssprecher Klaus Abelmann. Ob das Thema allerdings je im Ortsrat von der Region vorgestellt wurde, kann er nicht mit letzter Gewissheit sagen.

Alle Protokolle überprüft

Dass es diese Beteiligung nicht gegeben hat, sind sich hingegen die Thönser Kommunalpolitiker sicher. Und das ärgert sie. „Wir haben noch einmal alle Ortsratsprotokolle überprüft. Das war nie Thema bei uns“, sagt Krüger. Und weiter: „Eine solche Baumaßnahme hätte in Thönse sicher zu Diskussionen geführt. Wir achten im Ortsrat schon darauf, dass große landwirtschaftliche Maschinen nicht behindert werden. Vor diesem Hintergrund hätten wir uns die Planungen genauer angeschaut.“ Ob das allerdings zu Änderungen an den Planungen geführt hätte, ist offen. „Wir haben im Bereich der Furt eine ausreichende Straßenbreite von 3,75 Metern je Fahrbahnseite“, sagt Abelmann.

Zwei Einengungen sollen künftig auf der K116 an der Ortseinfahrt Wettmar allzu schnelle Autofahrer Einbremsen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Und auch am anderen Ende der Straße, an der Wettmarer Ortseinfahrt wird derzeit gearbeitet. Zwei Ausbuchtungen engen künftig die Straße am Ortseingang ein – eine auf der rechten, die andere auf der linken Straßenseite. Eine Maßnahme, die Ortsbürgermeister Erwin Fette (Grüne) durchaus nachvollziehen kann. „Das senkt die Geschwindigkeit, mit der die Autos nach Wettmar hineinfahren“, sagt er. Ein Umstand, der durchaus seine Zustimmung findet. „Manche Autofahrer sind auf der schnurgeraden Straße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und kommen deutlich zu schnell in Wettmar an.“

Von Thomas Oberdorfer