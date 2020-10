Großburgwedel

Sie will sich noch einmal der Karriere widmen. Deshalb gibt die Burgdorferin Ieva Stelmokas (41) nach zehn Jahren die Leitung des Aktivcenters der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) ab. Neuer Leiter ist der 34-jährige Burgwedeler Christian Roth.

„Da meine beiden Kinder mit 13 Jahren in absehbarer Zeit ihre eigenen Wege gehen werden, möchte ich mich nun ohne schlechtes Gewissen noch einmal meiner eigenen beruflichen Laufbahn widmen“, sagte Stelmokas. Als pädagogische Mitarbeiterin des Sportinternats des Landessportbundes in Hannover kümmert sich die studierte Sportpädagogin künftig um die Vereinbarkeit von Schule, Sport und Alltag von 70 jugendlichen Nachwuchssportlern.

Anzeige

Stelmokas entwickelt neue Trainingsformen

Die gebürtige Litauerin hatte während ihrer Tätigkeit spezielles Funktions- und Rehatraining entwickelt. Und auch für die Corona-Pandemie hatte sie eine Antwort parat. Kurzerhand gestaltete sie ihr Wohnzimmer zum Fitnessraum um und gab von dort aus Onlinekurse. Als Trainerin wird sie der TSG vorerst erhalten bleiben.

Roth ist seit 2019 Trainer im Aktivcenter. Er hat seinen Bachelor of Arts in Sportwissenschaften abgeschlossen und ist bald Master of Arts. Er hat zusätzlich Rehasport und Gesundheitspsychologie studiert und besitzt eine Lizenz für Reha-Orthopädie und Innere Medizin.

Von Mark Bode