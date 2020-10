Isernhagen

Der Oktober ist Jahr für Jahr der Monat, in dem die Gas- und Stromkunden in Isernhagen aufgefordert werden, ihre Zählerstände abzulesen, um sie den Energiewerken für die Jahresabrechnung mitzuteilen. Diese dürfte für den ein oder anderen jetzt etwas niedriger ausfallen als gedacht: Wie die Energiewerke mitteilen, soll in den Rechnungen, die bis November rausgeschickt werden, die vom Bund beschlossene Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent direkt an die Kunden weitergegeben werden. Das heißt: Auf die komplette Jahresrechnung wollen die Energiewerke die 16 Prozent berechnen – das könne in einem durchschnittlichen Haushalt eine Ersparnis von 70 bis 80 Euro bedeuten. Die noch ausstehenden Monate werden in der Berechnung 2021 ebenfalls mit dem niedrigeren Steuersatz berechnet.

Kundenzentrum vergibt jetzt auch Termine

Zudem weisen die Energiewerke auf ein neues Angebot im Kundenzentrum direkt neben dem Rathaus in Altwarmbüchen hin: Um Besucher und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, gilt dort neben der Maskenpflicht und der Abstandsregelung die Beschränkung auf zwei Besucher gleichzeitig. Um längere Wartezeiten oder gar Warteschlangen zu vermeiden, können sich Kunden jetzt einen Termin geben lassen – unter Telefon (0511) 6165475 sowie per E-Mail an kontakt@ewi-isernhagen.de. Wer einen persönlichen Kontakt in diesen Zeiten vermeiden möchte, kann sich aber auch telefonisch oder nach einer E-Mail beraten lassen.

Von Carina Bahl