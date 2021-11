Von der NS-Zeit wissen Grundschüler erst wenig. Dass es damals viel Leid gab, das haben Kinder aus Wettmar und Thönse aber sehr wohl verstanden: Am Donnerstagvormittag haben Schülerinnen und Schüler deshalb die Stolpersteine geputzt, die in Großburgwedel an 28 getötete Säuglinge erinnern.