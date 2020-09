„Sterne des Sports“: TS Großburgwedel erhält Sonderpreis

Großburgwedel/Hannover

„Das ist schon eine schöne Auszeichnung“, sagt Uli Appel, Vorsitzender der Turnerschaft Großburgwedel (TSG), erfreut. Zusammen mit Juliane Timm, die ein freiwilliges soziales Jahr bei der TSG absolvierte, nahm er jetzt einen Sonderpreis beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ in der HDI-Arena in Hannover entgegen. Ausgezeichnet wurde die TSG für „Vereinsmanagement in der Corona-Krise“, zusammen mit vier weiteren Clubs.

Angebote nicht nur für Vereinsmitglieder

„Wir wollten einfach ein Angebot schaffen, bei dem man Sport betreiben kann, ohne sich dem Risiko einer Corona-Infektion auszusetzen“, beschreibt Appel die Motivation, warum die TSG bereits kurz nach Ostern erste Onlinekurse im Internet anbot. Und die waren gefragt. „Durchschnittlich 30 Personen loggten sich in Zeiten des Corona-Lockdowns in die Angebote des Vereins ein“, berichtet Appel. „Diese Angebote waren offen für alle, nicht nur für unsere Vereinsmitglieder.“

Die Onlinekurse liefen so gut, dass die TSG derzeit plant, sie in bestimmten Bereichen künftig regelmäßig anzubieten. „Dann aber nicht mehr aus den Wohnzimmern unserer Trainer, sondern aus dem aktivCenter“, erklärt Appel.

Elfköpfige Jury vergibt Preise

Ausgewählt wurden die fünf ausgezeichneten Vereine aus 27 Bewerbungen von einer elfköpfigen Jury. „Viele Vereine haben nach dem ersten Schock ein hohes Maß an Kreativität entwickelt, um ihre Mitglieder weiterhin zu erreichen“, sagt Jürgen Wache, Sprecher des Vorstands der Hannoverschen Volksbank. Sein Unternehmen zeichnet jährlich in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Raiffeisenbanken Clubs aus, die sich nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich engagieren.

Von Thomas Oberdorfer