Kleinburgwedel

Am Rande der kleinen Wasserstelle auf der Westseite des Würmsees stolziert ein Graureiher auf und ab. Er scheint auf der Suche nach Nahrung zu sein, die er in dem seichten Wasser – sofern überhaupt noch Fische vorhanden sind – problemlos entdecken sollte. Der Vogel stört sich nicht an den lauten Geräuschen, die ihren Ursprung in der Mitte des trocken gefallenen Sees haben. Ein Baggerfahrer ist mit seiner Baumaschine dabei, rund 30 Zentimeter Erde vom Grund abzutragen. Die Stadt Burgwedel will damit der Verlandung des Binnengewässers entgegenwirken. Als Verlandung wird die natürliche Auffüllung von stehenden Gewässern mit organischem Material bezeichnet.

Landwirte nutzen Humusschicht auf ihren Feldern als Dünger

Später am Tag wird der Humus auf einen Anhänger gehoben und aus dem See abtransportiert. Am Rande eines benachbarten Ackers wird die Erde zwischengelagert und schließlich in Absprache untereinander von ortsansässigen Landwirten abtransportiert. „Das dient als Dünger für die Felder“, erläutert Malte Schubert, Umweltkoordinator der Stadt Burgwedel.

Nur noch an der westlichen Seite des Würmsees können Spaziergänger noch ein wenig Wasser entdecken. Quelle: Mark Bode

Die seit dem Frühjahr lang anhaltende Trockenperiode ermöglicht es der Stadt, nach zwei Jahren wieder eine Fläche des Sees zu entschlammen. Schubert beobachtet dabei die Wettervorhersagen genau. „Sollte es einmal Regen geben, wäre es vorerst vorbei mit den Arbeiten“, sagt er. Auf dann schlammigem Untergrund könnten sich die Baufahrzeuge nur noch schwerlich bewegen. „Wir wollen auch nicht, dass wenn sich der See wieder mit Wasser füllt, Inseln entstehen“, betont der Umweltkoordinator und deutet auf die aufgetürmte Erde. „Der Bagger trägt immer nur so viel ab, wie an dem Tag auch noch abtransportiert werden kann.“

Bundestagsabgeordneter Hoppenstedt : „So wenig Wasser wie jetzt habe ich hier noch nie gesehen.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt schlenderte am Montagmittag mit Burgwedels Bürgermeister Axel Düker ( SPD), dem CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann und Schubert am See entlang. „So wenig Wasser wie jetzt habe ich hier noch nie gesehen“, sagte Hoppenstedt. Und dabei wohnt er wenige Kilometer entfernt und war lange Jahre Bürgermeister Burgwedels. Er ist aber erfreut darüber, dass der Erlebnispfad fertiggestellt wurde und der See entschlammt wird. Das war zu seiner Zeit als Bürgermeister noch nicht möglich. „Alle Arbeiten sind mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt“, sagt Schubert.

Burgwedels Bürgermeister Axel Düker (von links), Bundestagsabgeordneter Hendrik Hoppenstedt, Landtagsabgeordneter Rainer Fredermann und Burgwedels Koordinator für Umweltfragen, Malte Schubert, tauschen sich vor Ort zum Thema Würmsee aus. Quelle: Mark Bode

Während sich Fredermann noch daran erinnert, wie er vor Jahrzehnten zum Planschen in den See gesprungen war, berichtet Düker davon, dass sein Hund – ein Labradoodle – vor Einführung der Leinenpflicht rund um den See gerne mit Anlauf in das Wasser gesprungen sei. Doch beides ist nun nicht mehr möglich. Ob es noch einmal möglich sein wird, vermag Schubert nicht zu beurteilen. „Es hängt alles nur vom Wetter ab“, sagt er. Düker ergänzt, dass vor zwei Jahren der See so voll war, dass sogar fast eine Überschwemmung der Wege drohte. „Das kann auch wieder passieren, wenn es mal lange Zeit regnen sollte“, merkt Schubert an.

Stadt pumpt vorerst kein Wasser mehr in den See

Auf das Zupumpen von Wasser verzichtet die Stadt vorerst. Von den 138.000 Kubikmetern Wasser, die von der die Region Hannover genehmigt worden sind, wurden in diesem Jahr bislang laut Schubert etwa 130.000 Kubikmeter Wasser in den See gepumpt. „Es ergibt keinen Sinn, das restliche Wasser jetzt zu verschwenden. Es würde ohnehin alles verdunsten.“ Es sei erst wieder im Frühjahr erforderlich, wenn am See die Vögel brüten würden.

Die Baggerarbeiten sollen laut Schubert zunächst bis Ende der Woche laufen. Sollte es trocken bleiben, könnte der Bagger kurzfristig weiter eingesetzt werden. Der Umweltkoordinator geht aber eher davon aus, dass erst im Winter, sofern der See dann noch immer trocken sein sollte, die Arbeiten fortgesetzt werden.

Von Mark Bode