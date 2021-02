Burgwedel

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bietet die Stadt Burgwedel jetzt kostenlose Corona-Schnelltests für ihre Mitarbeiter in den Kindertagesstätten und Schulen an. Bürgermeister Axel Düker möchte den Erziehern und Erzieherinnen kurzfristig ermöglichen, sich einmal pro Woche auf Kosten der Stadt testen zu lassen. Das Land Niedersachsen habe eine Erstattung zumindest der Hälfte der Kosten auf Basis einer Grundsatzvereinbarung in Aussicht gestellt, heißt es aus dem Rathaus. Das Angebot richtet sich auch an die städtischen Mitarbeiter in den Schulen wie Hausmeister.

Auch Personal aus Kitas in freier Trägerschaft wird getestet

Die Teilnahme an den wöchentlichen Tests soll freiwillig sein. Die Durchführung wird die städtische Betriebsärztin Kirsten Witzak-Agah übernehmen. Auch die Mitarbeiter der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft – beispielsweise bei Pestalozzi oder in kirchlichen Einrichtungen – dürfen sich wöchentlich kostenlos testen lassen, teilt die Stadt mit.

Bürgermeister: Schutz der Gesundheit als besonderes Anliegen

„Ich bin sehr froh, dass es durch eine gute Zusammenarbeit mit der Betriebsärztin der Stadt gelungen ist, kurzfristig ein wöchentliches Test-Angebot vor Ort anzubieten“, betont Bürgermeister Düker. Das gesamte Personal in den Kindertagesstätten und Schulen sichere durch einen besonderen Einsatz in der Corona-Pandemie die Angebote der Bildung, Betreuung und Erziehung und verdiene Dank dafür. „Der Schutz der Gesundheit der Mitarbeitenden ist mir dabei ein besonderes Anliegen.“

Von Carina Bahl