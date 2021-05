Großburgwedel

Die Stadt Burgwedel ist angesichts sinkender Inzidenzwerte dabei, ihr Kulturprogramm für die nächsten Monate auf die Beine zu stellen. „Die Durchführung des Kulturellen Herbst 2021 mit insgesamt vier Konzerten im Amtshof rückt in greifbare Nähe – wenn auch noch unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen“, kündigt die städtische Kulturverantwortliche Elke Schmitzdorff-Listing an.

Kultureller Herbst beginnt am 8. September

Den Auftakt soll das Trio LumiMare am Mittwoch, 8. September, machen. In der klassisch anmutenden Besetzung aus Flöte, Violoncello und Klavier verknüpft das Ensemble ganz unterschiedlicher Stile – von Jazz über Latin bis hin zur Klassik. „It`s showtime“ heißt es dann am Freitag, 8. Oktober. Das Duo Pariser Flair, bestehend aus einer Mezzosopranistin und einem Tenor, wird musikalisch unterstützt von einer Pianistin die schönsten Musicalmelodien präsentieren, kündigt Schmitzdorff-Listing an.

Beethoven-Sonaten erwarten Freunde klassischer Klänge am Mittwoch, 3. November, im Amtshof. Zu Gehör gebracht werden sie von Violinistin Evgenia Maria Popova und Pianist Wolfgang Manz. „It's Christmas Time“ heißt die Weihnachtsshow, mit der Ringmasters, die Barbershop-Weltmeister aus Stockholm, am Sonnabend, 27. November, ihr Publikum auf den ersten Advent einstimmen werden. Sie waren bereits im Februar 2019 einmal zu Gast im Burgwedeler Amtshof – und begeisterten dort auf ganzer Linie.

Sommerliche Freiluft-Kultur ist in Vorbereitung

Zusätzlich sind für die kommenden Sommermonate Freiluftveranstaltungen in Planung. Termine hierfür sollen kurzfristig bekannt gegeben werden. Ob und wie die geplanten Konzerte tatsächlich durchgeführt werden können, hängt Schmitzdorff-Listing zufolge von der jeweils gültigen niedersächsischen Corona-Verordnung ab – beziehungsweise deren Konkretisierung in der Allgemeinverfügung der Region Hannover.

Von Sandra Köhler